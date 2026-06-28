Қазгидромет алматылықтар мен қала қонақтарына ескерту жасады
Фото: pexels
Синоптиктер 2026 жылғы 28 маусымда Алматы қаласында ауа сапасының нашарлауына байланысты тұрғындар мен қала қонақтарына ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидрометтің" мәліметінше, 28 маусымда Алматыда қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – желдің болмауы немесе әлсіз соғуы, тұман, ауа температурасының инверсиясы сияқты қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың үйлесуі. Мұндай жағдайда атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттар жиналып қалады.
Осыған байланысты тұрғындар, әсіресе автожолдардың және басқа да ластаушы көздердің маңында ашық ауада ұзақ уақыт болмағаны дұрыс.
Ал өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық сырқаттары бар адамдар сыртқа шыққанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүргені жөн.
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