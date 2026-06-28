Қостанайда жөндеу кезінде атылған оқ көрші пәтердің есігіне тиген
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қостанай қаласындағы Курганская көшесінде орналасқан тұрғын үйлердің бірінде тегіс ұңғылы қарудың қолданылуына байланысты оқыс оқиға болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алдын ала мәлімет бойынша, пәтерлердің бірінде жөндеу жұмыстары кезінде абайсызда оқ атылған. Соның салдарынан оқтың ізі анықталып, көрші пәтердің кіреберіс есігі зақымданған.
Оқиға орнына полиция қызметкерлері мен жедел қызмет өкілдері келіп, қауіпсіздікті қамтамасыз етті. Олар пәтердің есігін ашып, оқиға болған жерді тексерді.
Тексеру барысында пәтерден қару табылған жоқ. Қазіргі уақытта полицейлер оқиғаның барлық мән-жайын, қару иесінің қайда екенін, сондай-ақ қарудың шығу тегі мен оны сақтаудың заңдылығын анықтап жатыр.
Полицияның мәліметінше, оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ. Тексеру қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданады.
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