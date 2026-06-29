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Қоғам

Алматыда жылу үшін қарызы бар 600-ден астам кәсіпорынға қатысты мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданылуда

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.06.2026 12:46 Фото: freepik
"Алматы жылу жүйесі" ЖШС заңды тұлғалардан жылумен жабдықтау және ыстық сумен қамтамасыз ету қызметтері үшін берешекті өндіріп алу жұмыстарын жалғастыруда.

2026 жылдың басынан бері дебиторлық берешекті өндіріп алу бөлімі қарызы бар кәсіпорындарға қатысты 1274 материалды қарады. Оның ішінде 602 атқарушылық іс сот орындаушыларына мәжбүрлеп орындатуға жолданған. Қалған материалдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды күшіне ену сатысында.

Берешегі бар тұлғаларға қатысты мәжбүрлеп орындатудың кешенді шаралары қолданылуда. Атап айтқанда, олардың банк шоттарына тыйым салынады, "Е-нотариат" жүйесі арқылы нотариаттық әрекеттер жасауға шектеу қойылады, сондай-ақ мүлкіне тыйым салынады. Бұдан бөлек, қарыз сомасы 40 АЕК-тен асатын 378 атқарушылық іс бойынша Қазақстан Республикасынан уақытша шығуға шектеу енгізілген.

Сонымен қатар, қабылданып жатқан шаралар нәтижесін беруде. Атқарушылық іс жүргізу сатысындағы 602 кәсіпорынның 283-і берешегін толық өтеген.

"Алматы жылу жүйесі" ЖШС мәліметінше, мәжбүрлеу шаралары қызмет ақысын ұзақ уақыт бойы төлеуден жалтарып жүрген тұтынушыларға ғана қолданылады. Материалдар өндіріп алуға жіберілмес бұрын кәсіпорын тұтынушыларға хабарлама беріп, түсіндіру жұмыстарын жүргізеді және қарызды ерікті түрде өтеуге мүмкіндік ұсынады.

Берешегі бар тұтынушыларға қосымша шығындардан, шектеулерден және заңнамада көзделген өзге де шаралардан сақтану үшін қарыздарын уақытылы өтеу ұсынылады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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