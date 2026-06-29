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Қоғам

Абай облысында бағалы металдарды заңсыз өндіргендер анықталды

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.06.2026 13:28 Фото: pixabay
Абай облысында бағалы металдарды заңсыз өндіру дерегі әшкереленді. Бұл туралы 2026 жылғы 29 маусымда Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, Жарма ауданында барлау жұмыстары жүргізіліп, бағалы металдар заңсыз өндірілген үш учаске анықталған.

Заңсыз әрекеттер салдарынан жердің құнарлы қабаты сылынып, топырақ жамылғысына елеулі зиян келтірілген.

Тергеу барысында алтын түстес металл, кенді жууға арналған жабдықтар, арнайы техника және автокөліктер тәркіленді.

"Қазіргі уақытта заңсыз өндіруге қатысы бар барлық тұлғалар, өндірілген бағалы металдардың көлемі және мемлекетке келтірілген шығын мөлшері анықталып жатыр", – деп хабарлады Қаржылық мониторинг агенттігі.

Қазір аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.

Айта кетейік, бұған дейін Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстаннан бензинді заңсыз әкетудің ауқымды схемасын әшкерелеген болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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