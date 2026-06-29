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Қоғам

Қазақстанда мемлекеттік қызметтерді ЖИ-агенттері арқылы көрсету бойынша пилоттық жоба іске қосылады

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.06.2026 16:15 Фото: pixabay
Қазақстанда мемлекеттік қызметтерді жасанды интеллект агенттері арқылы көрсетуге арналған пилоттық жоба іске қосылады. Бұл туралы Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрінің 2026 жылғы 17 маусымдағы бұйрығында айтылған.

Құжатқа сәйкес, мемлекеттік қызметтер Alem GPT чат-қосымшасы платформасы арқылы көрсетіледі.

Сонымен қатар, Alem GPT чат-қосымшасы арқылы мемлекеттік қызметтерді көрсету алгоритмі де бекітілді.

Alem GPT – мемлекеттік және бизнес қызметтерді ұсынуға арналған жасанды интеллект агенттерін құруға және басқаруға мүмкіндік беретін мультиагентті платформа.

Алгоритм мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде Alem GPT платформасының мемлекеттік және корпоративтік ақпараттық жүйелермен өзара іс-қимыл жасау тәртібін айқындайды.

Пилоттық жоба аясында:

  • пайдаланушыларға мемлекеттік қызмет көрсету;
  • интеграциялық қабат арқылы мемлекеттік сервистермен өзара байланыс орнату;
  • пайдаланушылардың сұраныстарын ЖИ-агенттері арқылы өңдеу;
  • деректердің қауіпсіз алмасуын қамтамасыз ету көзделген.

Платформа қалай жұмыс істейді?

Пайдаланушы Alem GPT чат-қосымшасына мына тәсілдердің бірі арқылы кіре алады:

Egov Mobile немесе Egov Business қосымшасындағы Egov QR арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен (ЭЦҚ) авторизациялау;

Egov Mobile мобильді қосымшасындағы Alem GPT бөлімі арқылы.

Жүйеге кіргеннен кейін пайдаланушыға:

  • мемлекеттік қызметтер бойынша ЖИ-агентімен чат;
  • чаттар тарихы;
  • алынған мемлекеттік қызметтер тарихы;
  • мемлекеттік қызметтерге қатысты хабарламалар;
  • жеке кабинет қолжетімді болады.

Мемлекеттік қызметті пайдаланушы:

  • ЖИ-агентімен чат арқылы мәтіндік диалог жүргізу;
  • дауыс хабарламасын жіберу арқылы ала алады.

Жасанды интеллект агенті:

  • пайдаланушының сұранысын талдайды;
  • тиісті өмірлік жағдайды анықтайды;
  • жауап беру үшін қажетті мәліметтерді Egov.kz порталы арқылы сұратады;
  • уәкілетті мемлекеттік органдар қалыптастырған ақпаратты электрондық форматта ұсынады.

Қажет болған жағдайда ЖИ-агент:

  • қосымша мәліметтерді сұратады;
  • электрондық нысандарды қалыптастырады;
  • интеграциялық сервистерді іске қосады.

ЖИ-агент сұраныстарды:

  • диалогтың мәнмәтінін;
  • сөйлесу тілін;
  • пайдаланушының деректерін;
  • білім базасындағы ақпаратты;
  • сыртқы сервистерден (Egov.kz порталы және өзге де ақпараттық жүйелер) алынған мәліметтерді ескере отырып өңдейді.

Егер қажетті ақпарат жеткіліксіз болса, ЖИ-агент оны сыртқы сервистерден сұратады немесе пайдаланушыдан қосымша деректерді енгізуді сұрайды.

Өңдеу аяқталғаннан кейін мемлекеттік қызметтің нәтижесі пайдаланушыға ұсынылып, оның жеке кабинетінде сақталады.

Құжатта сондай-ақ ақпараттық жүйелердің интеграциялық өзара іс-қимылы мен деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі де қарастырылған.

Бұйрық 2026 жылғы 7 шілдеден бастап күшіне енеді және 2027 жылғы 1 мамырға дейін қолданылады.

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