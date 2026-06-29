Алматыдағы "Барыс-4" базарында мыңнан астам сауда заңнамасын бұзу дерегі анықталды
Тексеруді Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Алматы қаласы бойынша Сауда және тұтынушылардың құқығын қорғау департаменті Алматының Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасымен, Мемлекеттік кірістер департаментімен және азық-түлік тауарларының баға қалыптастыру тізбегіндегі делдалдық схемаларды зерттеу жөніндегі өңірлік комиссияның өзге де мүшелерімен бірлесіп ұйымдастырды.
Бақылау барысында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына белгіленген сауда үстемесінің сақталуына, баға белгілеу тәртібіне, тауарларда баға көрсеткіштерінің болуына және өнімсіз делдалды анықтауға басымдық берілді.
Сондай-ақ, кәсіпкерлерге сауда саласындағы заңнама талаптарын сақтау, баға көрсеткіштерін дұрыс рәсімдеу және белгіленген сауда үстемесін қолдану мәселесі бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді.
Тексеру нәтижесінде заң талаптарын бұзған кәсіпкерлер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жалпы 1 025 әкімшілік хаттама толтырылды. Оның ішінде 717-сі тауар бағасын теңгемен көрсетпегені үшін, ал 308-і әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына белгіленген 15 пайыздық сауда үстемесін асырғаны үшін рәсімделді. Салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 25 миллион теңгеден асты.
Бұдан бөлек, өңірлік комиссияның жұмысы барысында 18 өнімсіз делдал анықталып, олардың қызметі тоқтатылды.
Сауда саласындағы заңнаманың сақталуын бақылау және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасының негізсіз өсуіне жол бермеу бағытындағы тексеру жұмыстары алдағы уақытта да жалғасады.