Қазақстанда шетелдік вагондарды тіркеуге қойылатын шектеулер 8 шілдеден бастап күшіне енеді
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 8 шілдеден бастап Көлік министрінің 2026 жылғы 4 мамырдағы бұйрығы күшіне енеді.
Құжатпен жылжымалы құрамды және оның кепілін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), сондай-ақ оларды Жылжымалы құрамның мемлекеттік тізілімінен шығару қағидаларына өзгерістер енгізілген.
Жаңа талаптарға сәйкес, локомотивтер мен арнайы жылжымалы құрамды тіркеуге қатысты мынадай норма енгізіледі:
- егер техниканың зауыт белгілеген пайдалану мерзімінің қалған ресурсы 60 пайыздан төмен болса, оны мемлекеттік тіркеуге толық тыйым салынады;
- бұл талаптың жалғыз ерекшелігі – Қазақстанда баламасы өндірілмейтін бірегей жол техникасына қатысты.
Ал жүк және жолаушылар вагондарына қатысты:
- мемлекеттік тіркеуге тек жаңа вагондар (жасалған күннен бастап пайдалану мерзімі бір жылдан аспайтын) немесе арнайы мақсаттағы тар бейінді вагондар ғана жіберіледі. Олардың қатарында хоппер-дозаторлар, қышқылдар мен арнайы өнімдерді тасымалдайтын цистерналар, рефрижераторлар, термос-вагондар және басқа да арнайы вагондар бар.
Бұл талаптар 2030 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғандағы кезеңге қолданылады.
Көлік министрлігінің мәліметінше, өзгерістердің басты мақсаты – еліміздің теміржол инфрақұрылымын тозған әрі моральдық тұрғыдан ескірген шетелдік жылжымалы құрамның шамадан тыс көбеюінен қорғау.
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