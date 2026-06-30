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Қоғам

Қазақстанда шетелдік вагондарды тіркеуге қойылатын шектеулер 8 шілдеден бастап күшіне енеді

Грузовые вагоны, перевозка груза, цистерны, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.06.2026 12:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 8 шілдеден бастап Көлік министрінің 2026 жылғы 4 мамырдағы бұйрығы күшіне енеді.

Құжатпен жылжымалы құрамды және оның кепілін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), сондай-ақ оларды Жылжымалы құрамның мемлекеттік тізілімінен шығару қағидаларына өзгерістер енгізілген.

Жаңа талаптарға сәйкес, локомотивтер мен арнайы жылжымалы құрамды тіркеуге қатысты мынадай норма енгізіледі:

  • егер техниканың зауыт белгілеген пайдалану мерзімінің қалған ресурсы 60 пайыздан төмен болса, оны мемлекеттік тіркеуге толық тыйым салынады;
  • бұл талаптың жалғыз ерекшелігі – Қазақстанда баламасы өндірілмейтін бірегей жол техникасына қатысты.

Ал жүк және жолаушылар вагондарына қатысты:

  • мемлекеттік тіркеуге тек жаңа вагондар (жасалған күннен бастап пайдалану мерзімі бір жылдан аспайтын) немесе арнайы мақсаттағы тар бейінді вагондар ғана жіберіледі. Олардың қатарында хоппер-дозаторлар, қышқылдар мен арнайы өнімдерді тасымалдайтын цистерналар, рефрижераторлар, термос-вагондар және басқа да арнайы вагондар бар.

Бұл талаптар 2030 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғандағы кезеңге қолданылады.

Көлік министрлігінің мәліметінше, өзгерістердің басты мақсаты – еліміздің теміржол инфрақұрылымын тозған әрі моральдық тұрғыдан ескірген шетелдік жылжымалы құрамның шамадан тыс көбеюінен қорғау.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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