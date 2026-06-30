#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Президент: Халық Кеңесі мәслихаттар, қоғамдық кеңестер, сарапшылар мен азаматтық қоғам өкілдерін біріктіреді

Халық Кеңесі мәслихаттар, қоғамдық кеңестер, сарапшылар мен азаматтық қоғам өкілдерін біріктіреді - Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.06.2026 13:33 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Парламент палаталарының бірлескен отырысында қандай жағдайда Озық және Әділетті мемлекет қалыптасатындығын айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, шын мәнінде, тиімді жұмыс істейтін қоғамдық институттары болса ғана, Озық және Әділетті мемлекет қалыптасады.

"Сол себепті, мен жаңа конституциялық орган – Қазақстан Халық Кеңесін құруды ұсындым. Қазақстан Халық Кеңесі мәслихаттардың, қоғамдық кеңестердің, сарапшылар алаңы мен азаматтық қоғам ұйымдары өкілдерінің басын біріктіреді. Бұрын Қазақстан халқы ассамблеясына тиесілі болған қызметтік міндеттер енді Халық кеңесіне өтеді. Осылайша, құрылым форматы өзгергенімен, жалпыұлттық бірлігіміздің мәні ішкі саясатымыздың маңызды бағыты ретінде сақталады". Қасым-Жомарт Тоқаев

Президенттің сөзінше, Халық Кеңесі – тарихымызда алғаш рет конституциялық деңгейде құрылған диалог алаңы. Көпұлтты және әралуан Қазақстанымыздың символы.

"Бұрын шашыраңқы болған құрылымдар заң шығару бастамасын көтеру құқығына ие болатын Жоғары консультативтік органның аясына бірігеді. Демек, халықтың үніне құлақ асу мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігіне айналады. Елімізде жүргізілген реформалардың ең басты нәтижесі – азаматтардың маңызды мемлекеттік шешімдерді қабылдау үдерісіне қатыса алуы". Мемлекет басшысы

Ол халықтың өз ықтиярын тікелей білдіру тетігі отыз жылға жуық уақыт бойы қолданылмай келгенін атап өтті.

"Тек соңғы жылдары ғана саяси тәжірибемізге енді. 2022 жылдан бері ел тағдырына әсер ететін маңызды мәселелер бойынша үш рет жалпыұлттық референдум өтті. Бұл орайда менің ұстанымым бұрынғыдай: елдегі өзгерістердің иесі халық болуға тиіс. Алайда билік нақты бастамалар көтере алады әрі солай болуы керек. Қазірдің өзінде елімізде жүзеге асырылған реформалар билік институттарының орнықты тежемелік және теңгерім жүйесін қалыптастарды, мемлекеттік басқару сапасын арттырды деп сеніммен айта аламыз. Алайда реформалардың басты мақсаты – халықтың әл-ауқатын арттыру, өңір тұрғындарының тұрмыс сапасын жақсарту. Бұл үшін Үкімет, заң шығарушы орган, тұтас қоғам жұмыла еңбек етуі қажет".Қасым-Жомарт Тоқаев

Бұған дейін президент мемлекеттік билік жүйесі түбегейлі жаңа сипатқа ие болатындығын айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
13:07, Бүгін
Президент барлық шақырылымдағы Мәжіліс пен Сенат депутаттарына ризашылығын білдірді
Қазақстан президенті, ҚР президентінің Қазақстан халқына жолдауы
10:01, 31 тамыз 2023
Қасым-Жомарт Тоқаев 1 қыркүйек күні Қазақстан халқына жолдау жасайды
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
13:29, Бүгін
Құрылтай жалпыұлттық деңгейдегі ашық диалог алаңы ретінде қызмет етуі тиіс – Мемлекет басшысы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Легендарный российский тренер Сёмин оценил выступление сборной Узбекистана на ЧМ-2026
13:44, Бүгін
Легендарный российский тренер Сёмин оценил выступление сборной Узбекистана на ЧМ-2026
Артём Тарасов и Еркебулан Токтар
13:18, Бүгін
От мести за друга до клетки: история противостояния Токтара и Тарасова перед боем
Первый круг КПЛ-2026 посетило и посмотрело свыше 7 миллионов зрителей
13:00, Бүгін
Первый круг КПЛ-2026 поcмотрело свыше 7 миллионов зрителей
&quot;Атырау&quot; может усилиться легионером из Хорватии Франьо Прце
12:47, Бүгін
"Атырау" может усилиться легионером из Хорватии Франьо Прце
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: