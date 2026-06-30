#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Тоқаев: инфляцияға тәуелді емес бір ғана капитал бар – бұл адам әлеуетінің сапасы

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.06.2026 13:51 Фото: Zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Парламент палаталарының бірлескен отырысында адам капиталын дамыту Қазақстанның басты стратегиялық басымдықтарының бірі екенін мәлімдеді.

Президенттің айтуынша, қазіргі заманда елдің дамуы табиғи ресурстарға немесе халық санына ғана емес, ең алдымен азаматтардың білімі мен әлеуетіне байланысты.

"ХХІ ғасырда шикізатқа немесе халық санына ғана сеніп отыра беруге болмайды. Мұндай ұстаным кез келген мемлекетті жарға жығады. Мен бұл туралы үнемі айтып келемін. Қазір де қайталаймын: инфляцияға тәуелді емес бір ғана капитал бар: бұл – адам әлеуетінің сапасы", – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінше, осыған байланысты мемлекет ғылым мен білімге, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт және әлеуметтік қолдау салаларына басымдық беріп келеді.

Президент биыл бұл бағыттарға 19 триллион теңгеден астам қаржы бөлу жоспарланғанын айтты. Оның айтуынша, бұл – мемлекеттік бюджет шығыстарының жартысынан астамы.

"Қазақстан – әлеуметтік салаға айрықша мән беріп, жүйелі әрі байыпты саясат жүргізіп келе жатқан әлемдегі аз ғана мемлекеттің бірі", – деді Президент.

Мемлекет басшысы Парламенттің әлеуметтік бастамаларды жүзеге асыруға және қоғамда әділдік қағидатын орнықтыруға қосқан үлесін жоғары бағалады. Сонымен қатар ол әділеттіліктің басты өлшемі барлық азаматқа тең мүмкіндік жасау екенін атап өтті.

"Шынайы әділеттілік дегеніміз ел игілігін бәріне бірдей бөліп бере салу емес. Нағыз әділеттілік – әрбір азаматқа тең мүмкіндік беретін тиімді әрі мұқият ойластырылған жүйе құру деген сөз. Ең бастысы, барлығы заң алдында тең болуға тиіс. Бұл – Әділетті Қазақстанның мызғымас қағидаты", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару жөніндегі заңның осы қағидатты іске асырудағы маңызды тетік болғанын айтты.

"Аталған заң аясында елге триллион теңгеден астам қаражат қайтарылды. Қазірдің өзінде осы қаржының жартысынан көбі халық игілігіне жұмсалды. Соның есебінен 450-ден астам маңызды әлеуметтік және коммуналдық нысан салынды", – деді Мемлекет басшысы.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алатау, город Алатау, виды города Алатау
13:25, Бүгін
Тоқаев: Қазақстанда жаңа инвестициялық кезең басталып, "Алатау" ерекше құқықтық режимі жаңа мүмкіндіктер ашады
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
14:28, 21 наурыз 2026
Қасым-Жомарт Тоқаев: Озық елдердің негізгі қозғаушы күші – білімді, ақылды, еңбекқор адамдар
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
13:31, Бүгін
Энергетика мен инфрақұрылымды жаңғыртуға биыл 1 триллион теңгеден астам қаржы бөлінеді - Қасым-Жомарт Тоқаев
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Легендарный российский тренер Сёмин оценил выступление сборной Узбекистана на ЧМ-2026
13:44, Бүгін
Легендарный российский тренер Сёмин оценил выступление сборной Узбекистана на ЧМ-2026
Артём Тарасов и Еркебулан Токтар
13:18, Бүгін
От мести за друга до клетки: история противостояния Токтара и Тарасова перед боем
Первый круг КПЛ-2026 посетило и посмотрело свыше 7 миллионов зрителей
13:00, Бүгін
Первый круг КПЛ-2026 поcмотрело свыше 7 миллионов зрителей
&quot;Атырау&quot; может усилиться легионером из Хорватии Франьо Прце
12:47, Бүгін
"Атырау" может усилиться легионером из Хорватии Франьо Прце
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: