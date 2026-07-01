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Қоғам

Қазақстан экономикасы биыл кемінде 5%-ға өседі – Ұлттық экономика министрлігі

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 12:06 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылғы 1 шілдеде өткен Үкімет отырысында ел экономикасының биылғы өсіміне қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан экономикасы 6,5%-ға өсіп, соңғы жылдардағы ең жоғары нәтижелердің біріне қол жеткізді.

"Биыл да оң өсім қарқыны сақталып отыр. Қаңтар–мамыр айларының қорытындысында экономика 3,7%-ға ұлғайды. Ал мұнай өндіру көлемін есепке алмағанда өсім 5%-дан асты. Бұл елімізде экономиканың құрылымы біртіндеп өзгеріп, шикізаттық емес салалардың үлесі артып келе жатқанын көрсетеді. Экономиканың негізгі қозғаушы күштерінің бірі – өңдеу өнеркәсібі", – деді Серік Жұманғарин.

Оның айтуынша, машина жасау, құрылыс материалдарын өндіру, фармацевтика, химия өнеркәсібі, азық-түлік өндірісі, құрылыс және көлік қызметтері салаларында да жоғары өсім сақталған.

Сондай-ақ сауда, ауыл шаруашылығы, ақпарат және байланыс салаларында да оң динамика байқалады.

"Біздің бағалауымыз бойынша, 2026 жылдың қорытындысында Қазақстан экономикасының өсімі кемінде 5%-ды құрайды", – деді министр.

Бұған дейін Серік Жұманғарин қазақстандықтардың жалақысын көтеруге қатысты жоспарлар жөнінде де мәлімдеген болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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