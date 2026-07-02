Астананың орталығында көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі
Фото: Zakon.kz
Астана қаласының орталығындағы көшелердің бірінде автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Бұл туралы 2026 жылғы 2 шілдеде елорда әкімдігі хабарлады.
Әкімдіктің мәліметінше, 3-4 шілде аралығында Сығанақ көшесінің Мәңгілік Ел даңғылындағы көлік айрығынан Ақмешіт көшесіне дейінгі бөлігінде асфальт-бетон жабынының жоғарғы қабатын төсеу жұмыстары жүргізіледі.
Осыған байланысты жөндеу жұмыстары кезінде көлік қозғалысы жолдың бір жағымен екі бағытта ұйымдастырылады.
Қала әкімдігі жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге жол қозғалысын ұйымдастырудағы уақытша өзгерістерді ескеріп, бағыттарын алдын ала жоспарлауға кеңес берді.
Еске салайық, бұған дейін 2026 жылғы 30 маусымда Астанада Сауран көшесінің бойындағы жол учаскесі бір айға жабылғаны хабарланған болатын.
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