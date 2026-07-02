#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Түркістанда қызметтік міндетін атқару кезінде полиция капитаны қаза тапты

Түркістанда қызметтік міндетін атқару кезінде полиция капитаны қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 20:04 Сурет: Түркістан облысы полиция департаменті
Түркістанда қызметтік міндетін атқару барысында патрульдік полиция қызметкері жол-көлік оқиғасынан көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түркістан облысы полиция департаментінің мәліметінше, 2 шілде күні Түркістан полиция басқармасы патрульдік полиция батальонының аға инспекторы, полиция капитаны Бауыржан Қонысбеков қызмет барысында қайғылы жол апатына ұшыраған.

Алдын ала мәліметке сәйкес, патрульдік полиция экипажы жол қозғалысы ережесін өрескел бұзып, өзге қатысушылардың өміріне қауіп төндірген жеңіл автокөлікті тоқтату үшін қызметтік тапсырманы орындап жүрген.

Апат Сәттарханов даңғылы мен Тараз көшесінің қиылысында болған. Полицияның қызметтік Chevrolet Cobalt автокөлігі жол-көлік оқиғасына ұшырап, салдарынан полиция капитаны Бауыржан Қонысбеков ауыр жарақат алып, оқиға орнында көз жұмған.

Полиция департаменті аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталғанын хабарлады.

"Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты әрі объективті анықтауға бағытталған қажетті тергеу және жедел-іздестіру іс-шаралары жүргізілуде. Тергеу нәтижесі бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес процессуалдық шешім қабылданады", – делінген ведомство хабарламасында.

Оқиғадан кейін әлеуметтік желілерде полиция көлігін соққан жүргізуші сағатына 180 шақырым жылдамдықпен жүргені және құқық қорғау органдары оның жолын кесу үшін тиісті шара қолданбағаны туралы ақпарат тарады. Алайда Түркістан облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл мәліметтің шындыққа сәйкес келмейтінін мәлімдеді.

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі мен Түркістан облысы полиция департаменті марқұмның туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтып, қайғысына ортақтасатынын жеткізді.

Ведомствоның мәлімдеуінше, полиция капитаны Бауыржан Қонысбеков қызметтік антына адал болып, өз борышын соңына дейін абыроймен атқарған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
«ҚазАвтоЖол» компаниясының қызметкері қызметтік міндетін атқару кезінде қаза тапты
13:50, 13 ақпан 2024
"ҚазАвтоЖол" компаниясының қызметкері қызметтік міндетін атқару кезінде қаза тапты
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы
09:03, 29 маусым 2025
Жетісу облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде екі полиция қызметкері қаза тапты
Жамбыл облысында полиция қызметкері қаза тапты
13:08, 12 ақпан 2025
Жамбыл облысында полиция қызметкері қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НХЛ
20:32, Бүгін
Александр Овечкин ответил, кем бы стал, если бы не хоккей
Фото: ATP
20:09, Бүгін
Александр Бублик высказался о причинах пропуска теннисистами "Уимблдона-2026"
Фото: ФК &quot;Елимай&quot;
19:34, Бүгін
"Елимай" объявил о трансфере словенского защитника Миттендорфера
Фото: WTA
19:14, Бүгін
Ига Швёнтек без проблем вышла в третий круг "Уимблдона - 2026"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: