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Қоғам

ЕО елшісі Еуропада оқуға баратын қазақстандық студенттерге кеңес берді

ЕО елшісі Еуропада оқуға баратын қазақстандық студенттерге кеңес берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 18:22 Сурет: senate.parlam.kz
2026 жылғы 3 шілдеде Еуропалық одақтың Қазақстандағы елшісі Алешка Симкич журналистермен кездесуде Еуропада білім алуды жоспарлаған қазақстандық студенттерге құжаттарын алдын ала рәсімдеуге кеңес берді. Оның айтуынша, тұруға рұқсат алу рәсімі ұзақ уақытқа созылуы мүмкін.

Туристік маусымның қызған шағы мен жаңа оқу жылының жақындауына байланысты журналистер елшіден Еуропаға баруды жоспарлаған қазақстандықтарға қандай кеңес беретінін сұрады.

"Мен бәріне бір кеңес айтамын. Бес күндік туристік визаны алу, әдетте, тұруға рұқсат алуға қарағанда әлдеқайда оңай – құжат жағынан да, шығын жағынан да. Ал тұруға рұқсат алу үшін көбірек уақыт қарастырған жөн. Себебі мұндай рұқсаттарды елшіліктер емес, студент оқитын елдің жергілікті билік органдары береді. Елшіліктер тек қысқа мерзімді визаларды рәсімдейді. Біз бәрі студенттердің өзіне байланысты емес екенін түсінеміз. Көп жағдайда университеттер қабылданғанын растайтын құжаттарды кеш береді", – деді Алешка Симкич.

Елші студенттерге университеттен оқуға қабылданғаны туралы ресми растауды алған бойда визаны және тұруға рұқсатты рәсімдеуді бастауға кеңес берді. Өйткені бұл құжаттарды алу айтарлықтай уақытты талап етуі мүмкін.

"Бір елшілік (қай ел екенін айтпай-ақ қояйын) қысқа уақыт ішінде виза алуға 200 өтініш түскенін хабарлады. Олар мұның бәрін физикалық тұрғыда үлгеріп өңдей алмайды. Сондықтан университеттерден қажетті құжаттарды мүмкіндігінше ертерек беруді сұрап, бүкіл процесті жеделдетуге тырысу керек. Негізгі мәселе – дәл осы мерзімдерде", – деді Алешка Симкич.
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