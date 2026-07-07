Астана күні Қазақстанда 448 сәби дүниеге келді
Фото: unsplash
2026 жылғы 6 шілде – Астана күні Қазақстанның медициналық ұйымдарында 448 сәби дүниеге келді. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Жаңа туған нәрестелердің 223-і – ұл, 225-і – қыз.
Министрліктің мәліметінше, мереке күні елде екі егіз дүниеге келген. Екі егіз де Астана қаласында туған.
Ең көп сәби Түркістан облысында өмірге келген – 67 нәресте. Ал Алматы қаласында 44 сәби дүниеге келсе, Шымкент қаласы мен Алматы облысында 40 нәрестеден туған.
Еске салайық, бұған дейін 2026 жылғы 6 шілдеде Шымкент хайуанаттар бағындағы ерекше тұрғын – Астана есімді керік өзінің туған күнін атап өткені хабарланған болатын. 2010 жылы дүниеге келген әлемдегі ең бойшаң құрлық жануары биыл 16 жасқа толды.
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