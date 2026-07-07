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Қоғам

Астана күні Қазақстанда 448 сәби дүниеге келді

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 10:26 Фото: unsplash
2026 жылғы 6 шілде – Астана күні Қазақстанның медициналық ұйымдарында 448 сәби дүниеге келді. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.

Жаңа туған нәрестелердің 223-і – ұл, 225-і – қыз.

Министрліктің мәліметінше, мереке күні елде екі егіз дүниеге келген. Екі егіз де Астана қаласында туған.

Ең көп сәби Түркістан облысында өмірге келген – 67 нәресте. Ал Алматы қаласында 44 сәби дүниеге келсе, Шымкент қаласы мен Алматы облысында 40 нәрестеден туған.

Еске салайық, бұған дейін 2026 жылғы 6 шілдеде Шымкент хайуанаттар бағындағы ерекше тұрғын – Астана есімді керік өзінің туған күнін атап өткені хабарланған болатын. 2010 жылы дүниеге келген әлемдегі ең бойшаң құрлық жануары биыл 16 жасқа толды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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