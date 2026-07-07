Қазақстаннан Үрімші мен Ыстықкөлге жаңа әуе бағыттары ашылды
Фото: Zakon.kz
Қазақстанның Көлік министрлігі саяхатшылар үшін жағымды жаңалықпен бөлісті. Ведомствоның мәліметінше, Қытай мен Қырғызстанға жаңа тұрақты әуе рейстері іске қосылды.
Ресми ақпаратқа сәйкес, 2026 жылғы 26 маусымнан бастап Ақтау – Үрімші (Қытай) бағыты бойынша тұрақты рейстер орындалады. Ұшақтар аптасына екі рет – сейсенбі және жұма күндері Airbus A320 әуе кемелерімен қатынайды.
Сондай-ақ 2026 жылғы 3 шілдеден бастап Астана – Ыстықкөл (Қырғызстан) бағыты бойынша тұрақты рейстер ашылды. Бұл бағыттағы әуе қатынасы да аптасына екі рет – дүйсенбі және жұма күндері Airbus A320 ұшақтарымен жүзеге асырылады.
Еске салайық, бұған дейін, 29 маусымда, туристерге Шри-Ланкадағы эпидемиологиялық жағдайдың нашарлағаны туралы ескерту жасалған болатын. Ел билігінің мәліметінше, жыл басынан бері денге безгегінен 31 адам көз жұмып, тіркелген ауру жұқтыру жағдайларының саны 52 мыңнан асқан.
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