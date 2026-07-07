#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Зиянды өндірісте жұмыс істейтіндерге сүт пен емдік тағам беру қағидалары жаңартылды

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2026 жылғы 25 маусымдағы бұйрығымен қызметкерлерге сүт немесе оған теңестірілген тағам өнімдерін, сондай-ақ диеталық емдік және профилактикалық тағам өнімдерін беру қағидаларына өзгерістер енгізілді., сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 10:52 Сурет: pixabay
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2026 жылғы 25 маусымдағы бұйрығымен қызметкерлерге сүт немесе оған теңестірілген тағам өнімдерін, сондай-ақ диеталық емдік және профилактикалық тағам өнімдерін беру қағидаларына өзгерістер енгізілді.

Атап айтқанда, құжаттың атауы жаңа редакцияда бекітілді. Енді ол "Қызметкерлерге жұмыс берушінің қаражаты есебінен сүт немесе оған теңестірілген тағам өнімдерін не диеталық емдік және диеталық профилактикалық тағам өнімдерін, арнайы киім мен басқа да жеке қорғаныш құралдарын беру, ұжымдық қорғаныш құралдарымен, санитариялық-тұрмыстық үй-жайлармен және құрылғылармен қамтамасыз ету қағидалары" деп аталады.

Құжатта бұрын қолданылған "диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған мамандандырылған өнімдер" ұғымының орнына "диеталық емдік және диеталық профилактикалық тағам өнімдері" термині енгізілді.

Сонымен қатар зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлерге берілетін кепілдіктердің қолданыстағы тәртібі өзгеріссіз сақталды.

Қағидаға сәйкес, сүт немесе оған теңестірілген тағам өнімдері, диеталық емдік және диеталық профилактикалық тағам өнімдері, арнайы киім және жеке қорғаныш құралдары Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 16-бабының 34 және 35-тармақшаларында бекітілген нормаларға сәйкес беріледі.

Сондай-ақ сүт немесе оған теңестірілген тағам өнімдері мен диеталық емдік және профилактикалық тағам өнімдері өндірістік нысандарды еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау нәтижелері негізінде, кәсіптік аурулар мен уланулардың алдын алу және қызметкерлердің денсаулығын нығайту мақсатында беріледі.

Қызметкердің келісімімен сүтті басқа тең құнды тағам өнімдерімен немесе диеталық емдік және профилактикалық тағам өнімдерімен алмастыруға болады. Мұндай шешім ұжымдық шартпен немесе жұмыс берушінің актісімен рәсімделеді.

Қағидаға сәйкес, диеталық емдік және диеталық профилактикалық тағам өнімдері ұйымның медициналық-санитариялық бөлімімен келісім бойынша жұмыс басталар алдында ыстық таңғы ас түрінде және түскі үзіліс кезінде беріледі.

Жоғары қысым жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлерге (кессондарда, барокамераларда, су астындағы жұмыстарда) мұндай тағам өнімдері декомпрессиядан (шлюзден) өткеннен кейін беріледі.

Сондай-ақ диеталық емдік және диеталық профилактикалық тағам өнімдері мынадай қызметкерлерге де беріледі:

  • құрылыс, құрылыс-монтаждау, жөндеу-құрылыс және іске қосу-баптау жұмыстарында толық жұмыс күнін атқаратын қызметкерлерге;
  • жөндеу және консервациялау алдында өндірістік жабдықтарды тазалау мен дайындауды жүзеге асыратын қызметкерлерге;
  • негізгі өндіріс жұмысшылары мен жөндеу персоналы үшін диеталық емдік және профилактикалық тағам өнімдерін беру көзделген, еңбек жағдайлары аса зиянды қолданыстағы өндірістерде жұмыс істейтіндерге.

Сонымен қатар сүт, оған теңестірілген тағам өнімдері немесе диеталық емдік және диеталық профилактикалық тағам өнімдері мына жағдайларда берілмейді:

  • демалыс күндері;
  • еңбек демалысы кезінде;
  • іссапар уақытында;
  • өндірістен қол үзіп оқыған кезеңде;
  • сүт немесе оған теңестірілген тағам өнімдерін беру қарастырылмаған басқа учаскелерде жұмыс атқарған күндері;
  • уақытша еңбекке жарамсыздық кезеңінде.

Қағидада сүтті, оған теңестірілген тағам өнімдерін немесе диеталық емдік және диеталық профилактикалық тағам өнімдерін өткен кезең үшін немесе бірнеше ауысымға алдын ала беруге, сондай-ақ алынбаған сүт немесе өзге де тағам өнімдері үшін ақшалай өтемақы төлеуге жол берілмейтіні көрсетілген.

Аталған бұйрық 2026 жылғы 14 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Швейный цех, швейное производство, швея, швеи, текстильное производство, пошив, швейная фабрика
09:14, 28 қаңтар 2026
Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру қағидалары өзгерді
Центр занятости населения, поиск работы, работа, трудоустройство, вакансия, вакансии
10:14, 04 наурыз 2026
Мансап орталықтарының басшыларына қойылатын талаптар жаңартылды
Работники, работник, рабочий, рабочие, люди на производстве, производство, завод
11:18, 18 маусым 2026
Еңбек министрлігі еңбек қауіпсіздігі мен әлеуметтік төлемдерге қатысты бірқатар ережені жаңартты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Мовсар Евлоев
12:28, Бүгін
Мовсар Евлоев может подраться на UFC 331 за титул против Алекса Волкановски
Фери о матче с Димитровым на &quot;Уимблдоне&quot;: &quot;Когда меня прижимают к стенке, я играю очень хорошо&quot;
12:11, Бүгін
Фери о матче с Димитровым на "Уимблдоне": "Когда меня прижимают к стенке, я играю очень хорошо"
Дональд Трамп
11:52, Бүгін
После скандала в ФИФА Трампу иронично предложили отменить результат матча США - Бельгия
Сборная США поплатилась вылетом с чемпионата мира за неуважение к футболу
11:33, Бүгін
СМИ: сборную США "настигла карма" на чемпионате мира за "неуважение к футболу"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: