Қазақстанда темекі бағасы қымбаттайды
Құжатта сүзгісі бар және сүзгісіз 20 тал темекінің, папиростардың, сигариллалардың және қыздырылатын темекі өнімдерінің ең төменгі бөлшек сауда бағасын қайта белгілеу ұсынылған.
Министрліктің түсіндіруінше, бұл өзгерістер темекі өнімдеріне қатысты теңгерімді салық және баға саясатын жүргізу, халық денсаулығын қорғау, темекі өнімдерінің таралуы мен шегу деңгейін тұрақты түрде төмендету мақсатында әзірленген.
Алайда құжатта темекі бағасының нақты қанша теңгеге қымбаттайтыны көрсетілмеген.
Жоба қабылданған жағдайда бюджетке түсетін түсім көлемін арттырып, көлеңкелі экономиканың үлесін азайтады деп күтілуде.
Құжат 20 шілдеге дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында жарияланған.
Айта кетейік, Қазақстанда темекінің ең төменгі бөлшек сауда бағасы шамамен әр алты ай сайын қайта қаралады.
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап сүзгісі бар және сүзгісіз 20 тал темекінің, папиростардың, сигариллалардың және қыздырылатын темекі өнімдерінің ең төменгі бөлшек сауда бағасы 970 теңге болып белгіленген.
Ал 2025 жылғы 1 шілде мен 31 желтоқсан аралығында олардың ең төменгі бағасы 920 теңгені құраған.