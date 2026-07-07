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Қоғам

Қазақстанда темекі бағасы қымбаттайды

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, запрещено курить, знак запрета на курение, курильщик, курильщики, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 16:34 Фото: unsplash
Қаржы министрлігі сүзгісі бар және сүзгісіз темекілерге, папиростарға, сигариллаларға және қыздырылатын темекі өнімдеріне арналған ең төменгі бөлшек сауда бағаларын белгілеу туралы бұйрыққа өзгерістер енгізуді көздейтін жоба әзірледі.

Құжатта сүзгісі бар және сүзгісіз 20 тал темекінің, папиростардың, сигариллалардың және қыздырылатын темекі өнімдерінің ең төменгі бөлшек сауда бағасын қайта белгілеу ұсынылған.

Министрліктің түсіндіруінше, бұл өзгерістер темекі өнімдеріне қатысты теңгерімді салық және баға саясатын жүргізу, халық денсаулығын қорғау, темекі өнімдерінің таралуы мен шегу деңгейін тұрақты түрде төмендету мақсатында әзірленген.

Алайда құжатта темекі бағасының нақты қанша теңгеге қымбаттайтыны көрсетілмеген.

Жоба қабылданған жағдайда бюджетке түсетін түсім көлемін арттырып, көлеңкелі экономиканың үлесін азайтады деп күтілуде.

Құжат 20 шілдеге дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында жарияланған.

Айта кетейік, Қазақстанда темекінің ең төменгі бөлшек сауда бағасы шамамен әр алты ай сайын қайта қаралады.

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап сүзгісі бар және сүзгісіз 20 тал темекінің, папиростардың, сигариллалардың және қыздырылатын темекі өнімдерінің ең төменгі бөлшек сауда бағасы 970 теңге болып белгіленген.

Ал 2025 жылғы 1 шілде мен 31 желтоқсан аралығында олардың ең төменгі бағасы 920 теңгені құраған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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