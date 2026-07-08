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Қоғам

Ерлан Қарин: Конституциялық Соттың шешімі қазіргі лауазым иелерін автоматты түрде қайта тағайындамайды

Қазақстан Республикасы Президентінің мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қарин Конституциялық Соттың бүгінгі түсіндірмесіне қатысты пікір білдіріп, оның таза нормативтік-құқықтық сипатқа ие екенін мәлімдеді., сурет - Zakon.kz жаңалық 08.07.2026 09:17 Сурет: akorda.kz
Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Ерлан Қарин Конституциялық Соттың 2026 жылғы 7 шілдесінде шыққан түсіндірмесіне қатысты пікір білдіріп, оның таза нормативтік-құқықтық сипатқа ие екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Конституциялық Соттың түсіндірмесі жаңа Конституцияның күшіне енуіне байланысты туындаған бірқатар рәсімдік мәселелерге құқықтық жауап береді. Бұл туралы Ерлан Қарин өзінің Telegram арнасында мәлімдеді.

Оның сөзінше, 1 шілдеден бастап жаңа Конституциядағы бір реттік өкілеттік мерзіміне қатысты норма қолданылатын бірқатар мемлекеттік лауазымдарға тағайындаулар жүзеге асырылуға тиіс. Атап айтқанда, бұл талап Жоғарғы Соттың Төрағасы, Бас Прокурор, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Конституциялық Соты төрағасы мен судьяларына қатысты.

Осыған байланысты "бір реттік өкілеттік мерзімі туралы норма қазіргі қызмет атқарып отырған лауазымды тұлғаларға қолданыла ма, әлде олардың қайта тағайындалуына мүмкіндік бар ма?" деген мәселе туындаған.

Ердан Қаринның мәліметінше, Конституциялық Сот бұл мәселеге нақты құқықтық түсіндірме берген. Оған сәйкес, бір реттік өкілеттік мерзіміне қатысты норма жаңа Конституция күшіне енгеннен кейін аталған лауазымдарға тағайындалған тұлғаларға ғана қолданылады. Сондай-ақ құқықтық реттеудің бірізділік қағидатына сәйкес, бұл норма қазіргі Президентке де қатысты болатыны көрсетілген.

Ерлан Қарин Президенттің жеті жылдық бір ғана мерзімге сайлануы туралы талап мемлекеттің егемендігі, тәуелсіздігі, унитарлығы, аумақтық тұтастығы және басқару нысаны сияқты өзгермейтін конституциялық қағидаттардың бірі екенін де атап өтті.

Сонымен қатар ол Конституциялық Соттың түсіндірмесі қандай да бір тұлғаның автоматты түрде тағайындалатынын немесе сайланатынын білдірмейтінін айтты. Бұл шешім тек белгілі бір тұлғаның заң аясында сайлануына немесе тағайындалуына құқықтық мүмкіндік бар екенін айқындайды. Осыған сәйкес, бүгін Мемлекет басшысы Конституция талаптарына сай Бас Прокурорды тағайындаған.

Ерлан Қариннің пікірінше, Конституциялық Соттың бүгінгі шешімі – жаңа мемлекеттік-саяси модельді қалыптастыруға бағытталған ауқымды реформалардың кезекті кезеңі. Оның айтуынша, қазіргі уақытта жаңа институттарды іске қосу жұмыстары жалғасуда.

Атап айтқанда, Құрылтай сайлауы тағайындалып, саяси партиялар съездерін өткізіп жатыр. Сонымен қатар "Қазақстан Халық Кеңесі" хатшылығын құру туралы Жарлыққа қол қойылған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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11:48, Бүгін
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Ерлан Тынымбайұлы Қарин 1976 жылғы 26 мамырда Түркістан облысы Сайрам ауданының Ақсу ауылында дүниеге келген. 1996 жылы Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе университетін «Тарих және география» мамандығы бойынша тәмамдап, тарих және география пәндерінің мұғалімі біліктілігін алды. 1999 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия және саясаттану факультетінің аспирантурасын бітірді. Саяси ғылымдар кандидаты. Еңбек жолын 1996 жылы Ақтөбе қаласындағы №33 орта мектепте тарих және география пәндерінің мұғалімі болып бастады. 1998 жылғы наурыздан бастап Қазақстанды дамыту институтының Саяси зерттеулер орталығында қызмет атқарды, кейін Ресей және Қытай институты директорының орынбасары болды. 2000 жылғы шілдеден Орталық Азия саяси зерттеулер агенттігінің директоры қызметін атқарды. 2002 жылдан Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің штаттан тыс кеңесшісі болды. 2003 жылдан «Асар» республикалық партиясы төрағасының бірінші орынбасары әрі Халықаралық заманауи саясат институтының бас директоры қызметтерін атқарды. 2004 жылғы маусымнан Терроризмге қарсы бағдарламалар орталығына жетекшілік етті. 2006 жылғы мамырдан Маңғыстау облысы әкімінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі болды. 2008 жылғы ақпаннан Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі қызметіне тағайындалды. 2008 жылғы қарашадан «Нұр Отан» партиясының (қазіргі Amanat) стратегиялық даму жөніндегі хатшысы болды. 2013 жылғы желтоқсаннан АҚШ-тың Вашингтон қаласындағы Америка университетінде шақырылған профессор ретінде дәріс оқыды. 2014 жылғы қазаннан Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының директоры болды. 2017 жылғы ақпаннан «Қазақстан» республикалық телерадиокорпорациясы» АҚ басқарма төрағасы қызметін атқарды. 2019 жылғы сәуір мен 2020 жылғы шілде аралығында Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі болды. 2020 жылғы шілдеде Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі болып тағайындалды. 2022 жылғы 5 қаңтарда Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы қызметіне тағайындалды. 2022 жылғы 14 маусымда Президент Жарлығымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеңесшісі болып тағайындалды.
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