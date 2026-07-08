Еліміз бойынша 9 шілдеге арналған ауа райы болжамы
Сурет: unsplash
Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылғы 9 шілде, бейсенбіге арналған ауа райы болжамы жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің болжамына сәйкес, жылжыған атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінен еліміздің батысында, шығысында, оңтүстік-шығысындағы таулы аудандарда найзағай ойнап, жаңбыр жауады.
Қазақстанның батысында нөсер жаңбыр жаууы мүмкін, жекелеген аудандарда бұршақ түсуі ықтимал.
Республикамыздың қалған аумағында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.
"Қазақстан бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа екпінді жел жатқызылады, батыста, шығыста дауыл тұрады, ал түнде және таңертең республикамыздың солтүстігінде тұман болады деп болжанады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Ауа температурасы мына өңірлерде жоғары болады:
- Батыс Қазақстан облысында, Ақтөбе, Алматы, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында, Жетісу, Ұлытау облыстарында, Абай облысының оңтүстігінде +35...+38°С қатты ыстық;
- Жамбыл, Маңғыстау облыстарында +38...+42°С қатты ыстық;
- Түркістан, Қызылорда облыстарында +40...+42°С қатты ыстық;
- Ақтөбе облысының оңтүстік-шығысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, Ұлытау облысының батысында, оңтүстігінде +40...+41°С аптап ыстық болады деп күтіледі.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстандағы жылыну қарқыны әлемдік көрсеткіштен жоғары екенін ескерткен.
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