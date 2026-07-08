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Қоғам

Еліміз бойынша 9 шілдеге арналған ауа райы болжамы

Аптап ыстық, ауа райы болжамы, 9 шілде, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.07.2026 18:31 Сурет: unsplash
Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылғы 9 шілде, бейсенбіге арналған ауа райы болжамы жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің болжамына сәйкес, жылжыған атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінен еліміздің батысында, шығысында, оңтүстік-шығысындағы таулы аудандарда найзағай ойнап, жаңбыр жауады.

Қазақстанның батысында нөсер жаңбыр жаууы мүмкін, жекелеген аудандарда бұршақ түсуі ықтимал.

Республикамыздың қалған аумағында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

"Қазақстан бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа екпінді жел жатқызылады, батыста, шығыста дауыл тұрады, ал түнде және таңертең республикамыздың солтүстігінде тұман болады деп болжанады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Ауа температурасы мына өңірлерде жоғары болады:

  • Батыс Қазақстан облысында, Ақтөбе, Алматы, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында, Жетісу, Ұлытау облыстарында, Абай облысының оңтүстігінде +35...+38°С қатты ыстық;
  • Жамбыл, Маңғыстау облыстарында +38...+42°С қатты ыстық;
  • Түркістан, Қызылорда облыстарында +40...+42°С қатты ыстық;
  • Ақтөбе облысының оңтүстік-шығысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, Ұлытау облысының батысында, оңтүстігінде +40...+41°С аптап ыстық болады деп күтіледі.

Бұған дейін синоптиктер Қазақстандағы жылыну қарқыны әлемдік көрсеткіштен жоғары екенін ескерткен.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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