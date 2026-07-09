#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Астанада Сығанақ көшесінің бір бөлігі бір аптаға кезең-кезеңімен жабылады

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 11:58 Фото: pixabay
Астананың сол жағалауындағы ең ірі әрі көлік қозғалысы ең көп көшелердің бірі – Сығанақ көшесінің бір бөлігі кезең-кезеңімен жабылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана қаласы әкімдігінің мәліметінше, 2026 жылғы 9-16 шілде аралығында Сығанақ көшесінің Қабанбай батыр даңғылынан "Арыс" көпіріне (М-3) дейінгі бөлігінде жол жамылғысының үстіңгі қабатын төсеу жұмыстары жүргізіледі.

Осыған байланысты аталған учаскеде қозғалыс кезең-кезеңімен шектеледі.

Әкімдік өкілдерінің айтуынша, жөндеу жұмыстары кезінде автокөлік қозғалысы жолдың бір бөлігі арқылы екі бағытта ұйымдастырылады.

"Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерден бағыттарын алдын ала жоспарлап, жол қозғалысын ұйымдастырудағы уақытша өзгерістерді ескеруді сұраймыз", – делінген әкімдік хабарламасында.

Айта кетейік, бұл Сығанақ көшесіндегі алғашқы шектеу емес. Бұған дейін, 2026 жылғы 2 шілдеде, Мәңгілік Ел даңғылындағы жолайрықтан Ақмешіт көшесіне дейінгі аралықта асфальтбетон жабынының үстіңгі қабатын төсеу жұмыстары жүргізілетіні хабарланған болатын. Сол кезде де көлік қозғалысы жолдың бір бөлігімен екі бағытта ұйымдастырылған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы
13:29, Бүгін
"Бір терезе" қағидаты бойынша құрылысты ұйымдастыруға арналған портал жұмысы: ережелер жаңартылды
Алматыда Тлендиев көшесінің бір бөлігі түнде жабылады
21:47, 27 тамыз 2025
Алматыда Тілендиев көшесінің бір бөлігі түнде жабылады
Жол жөндеу, Астана, Сығанақ көшесі, Арыс көпірі
15:03, 03 тамыз 2025
Астанада Сығанақ көшесінің бір бөлігі тамыз айының соңына дейін жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Комитет федерации футбола утвердил профиль главного тренера Национальной сборной РК
14:34, Бүгін
Комитет федерации футбола утвердил профиль главного тренера Национальной сборной РК
Назначены арбитры на матчи 17-го тура Премьер-лиги
14:23, Бүгін
Назначены арбитры на матчи 17-го тура Премьер-лиги
Александр Бублик
14:11, Бүгін
Как теннисисты из Казахстана выступили на "Уимблдоне" в 2026 году
Чемпион ОИ Елеусинов отправлен под арест на 20 суток и лишён прав на 7 лет после ДТП в Астане
14:07, Бүгін
Чемпион ОИ Елеусинов отправлен под арест на 20 суток и лишён прав на 7 лет после ДТП в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: