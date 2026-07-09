Қазақстанда "Кыздар.Нет" ісі бойынша алғашқы үкім шықты
Фото: Zakon.kz
Солтүстік Қазақстан облысында Қазақстанда алғаш рет тыйым салынған "Кыздар.Нет" сайты арқылы жеңгетайлыққа жәрдемдескені үшін үкім шығарылды. Бұл туралы 2026 жылғы 9 шілдеде облыстық прокуратураның баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы наурыз айында Петропавл прокуратурасы тыйым салынған "Кыздар.Нет" сайты арқылы интим қызметтерді насихаттау мен жарнамалауға көмектескен трансұлттық ұйымдасқан топтың алты мүшесіне айып тағылғанын хабарлады.
Тергеу мәліметінше, топтың заңсыз қызметі ақылы интим қызмет көрсететін адамдардың сауалнамаларын белгіленген тарифтер арқылы жарнамалауға негізделген.
"2026 жылғы 19 маусымда Солтүстік Қазақстан облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты республикада алғаш рет "Кыздар.Нет" сайты арқылы жеңгетайлыққа жәрдемдескені үшін үкім шығарды", – делінген прокуратура хабарламасында.
Сот барлық қатысушыны кінәлі деп таныды. Трансұлттық ұйымдасқан топтың жетекшісіне 10 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалса, қалған мүшелерінің әрқайсысы 8 жылдан сотталды.
Үкім заңды күшіне әлі енген жоқ.
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