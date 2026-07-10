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Қоғам

Алматыда Рысқұлов даңғылынан Бұқтырма көшесіне дейін алты жолақты жаңа магистраль салынады

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, ремонт дороги, ремонт трассы, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 16:23 Фото: primeminister.kz
Алматыда "Шығыс қақпасы" полиорталығын дамыту аясында қаланың солтүстік-шығыс бөлігінде жаңа жолдар мен инженерлік коммуникациялар салу жоспарланған.

Жоба 2023 жылы бекітілген Алматы қаласының Бас жоспарына сәйкес жүзеге асырылуда. Қазіргі уақытта Бас жоспарға енгізіліп жатқан түзетулер бұл жобаға қатысты қандай да бір өзгерістерді көздемейді.

Аумақтардың көлік байланысын жақсарту мақсатында Баймағамбетов көшесі, Құлжа тас жолы, Бұқтырма көшесі және Рысқұлов даңғылы шектейтін аумақта жалпы ұзындығы 17,5 шақырым болатын жаңа жолдар салу жоспарланып отыр.

Бұқтырма көшесі мен Рысқұлов даңғылын жалғайтын жаңа магистраль алты жолақты болады. Оның ені – 50 метр, ұзындығы – 4,6 шақырым. Бұл жолды салу Үлкен Алматы айналма автомобиль жолымен (ҮАААЖ) көлік байланысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде көлік қолжетімділігі артып, қаланың көше-жол желісінің өзара байланысы жақсарады, сондай-ақ Алматы мен агломерациядағы елді мекендер арасындағы көлік қатынасының тиімділігі күшейеді.

Жоспарланған магистраль жеке тұрғын үй секторы арқылы өтетіндіктен, мемлекеттік қажеттілік үшін шамамен 200 жер учаскесін мәжбүрлеп сатып алу көзделген. Осыған байланысты қала әкімдігі тиісті қаулы қабылдап, жылжымайтын мүлік иелеріне хабарлама жолданды.

Қала әкімдігінің мәліметінше, полиорталықтар жүйесін дамыту Алматының негізгі даму басымдықтарының бірі болып қала береді. Жаңа полиорталықтарда қоғамдық-іскерлік және тұрғын үй кластерлерін қалыптастыру, көлік-логистикалық тораптарды дамыту, қоғамдық кеңістіктер мен әлеуметтік нысандар салу көзделген.

Сонымен қатар қаланың аумақтық даму мүмкіндігінің шектеулі екенін ескере отырып, мегаполисті дамытудың басым бағыты ретінде жеке тұрғын үй секторын кезең-кезеңімен қайта жаңғырту және дамыту қарастырылған. Бұл әлемнің ірі қалаларында қалыптасқан тәжірибеге толық сәйкес келеді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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