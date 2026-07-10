#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Джеки Чан Қазақстанда "Құдайдың сауыты: Ультиматум" фильмінің түсірілімін бастады

Джеки Чан Қазақстанда &quot;Құдайдың сауыты: Ультиматум&quot; фильмінің түсірілімін бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 21:22 Сурет: Kaspi.kz
Михаил Ломтадзе Джекидің Қазақстанды өз үйіндей сезінуі үшін аңызға айналған актерге Kaspi Gold табыстады.

Бүгін Алматыда Джеки Чанның қатысуымен түсірілетін "Құдайдың сауыты: Ультиматум" фильміне арналған баспасөз конференциясы өтті. Kaspi.kz картина түсірілімінің бас серіктесі болды.

Баспасөз конференциясы барысында Kaspi.kz-тің басшысы әрі тең құрылтайшысы Михаил Ломтадзе Джеки Чанға Kaspi Gold табыстады.

"Джеки Чанды Қазақстанда қарсы алып, оның жаңа фильмінің түсіріліміне қолдау көрсету біз үшін үлкен қуаныш. Бұл жоба елімізге әлемнің назарын аударып, Қазақстанды жаңа қырынан көрсетуге мүмкіндік береді. Джеки Қазақстанмен бұрыннан таныс. Бірақ біз оның еліміздің күнделікті тыныс-тіршілігін толық сезінуі үшін міндетті түрде Kaspi Gold қажет деп шештік. Ол арқылы Джеки заманауи Қазақстанның өмірімен жақынырақ танысып, түсірілім кезінде өз үйіндей жайлы сезіне алады. Осы ауқымды жобаның бір бөлігі болуға мүмкіндік бергені үшін Sәlem Entertainment пен Adal Investments компанияларына алғысымызды білдіреміз. Джеки Чанға және фильмнің бүкіл шығармашылық тобына сәтті түсірілім, зор шабыт және Қазақстаннан ұмытылмас әсер тілейміз". Kaspi.kz басшысы әрі негізін қалаушылардың бірі Михаил Ломтадзе
"Осы жерде болғаныма, Қазақстанға қайта оралғаныма өте қуаныштымын. Ең алдымен Kaspi.kz және Sәlem Entertainment-ке, режиссерге және осы жобаның жүзеге асуына аянбай еңбек сіңірген барша жандарға шын жүректен алғысымды білдіремін. Фильмнің түсірілімін бастауды асыға күтіп жүрмін. Фильм басталғанда үлкен сынақ екенін білемін, бірақ сонымен бірге бұл ерекше шабыт сыйлайтын, зор қуаныш әкелетін жұмыс. Баршаңызды жақсы көремін. Рақмет!" Актер, режиссер және продюсер Джеки Чан

"Құдайдың сауыты" – әлемнің түкпір-түкпіріндегі бірнеше буын көрерменнің сүйіспеншілігіне ие болған культтік шытырман оқиғалы франшиза. "Құдайдың сауыты: Ультиматум" жаңа фильмі Джеки Чан сомдаған әйгілі кейіпкердің хикаясын жалғастырады.

Фильмнің түсірілімі Маңғыстау және Алматы облыстарында өтуде. Бұл табиғи көркем орындарды Джеки Чан 2025 жылдың соңында Қазақстанға жасаған сапары кезінде өзі таңдаған.

Жобаның бастамашылары – Sәlem Entertainment және Adal Investments. Фильмнің тұсаукесері 2027 жылдың ақпан айына жоспарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Kaspi.kz Джеки Чанның &quot;Құдайдың сауыты: Ультиматум&quot; фильмі түсірілімдерінің бас серіктесі болды
18:26, 09 шілде 2026
Kaspi.kz Джеки Чанның "Құдайдың сауыты: Ультиматум" фильмі түсірілімдерінің бас серіктесі болды
Геннадий Головкиннің бокс қолғабы музей қорына тапсырылды
11:35, 02 шілде 2026
Геннадий Головкиннің бокс қолғабы музей қорына тапсырылды
Ломтадзе &quot;Жеңіс&quot; футбол клубына және Астанада әлемдік деңгейдегі балалар академиясын құруға инвестиция салады
18:23, 13 қараша 2025
Михаил Ломтадзе "Жеңіс" футбол клубына және әлемдік деңгейдегі балалар академиясын құруға инвестиция салады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: Из личного архива Мамеда Халидова
21:31, Бүгін
Экс-чемпиона KSW Халидова приговорили к тюремному сроку по делу об угоне автомобилей
Фото: ФК &quot;Иртыш&quot;
21:04, Бүгін
Вячеслав Швырёв официально покинул "Иртыш"
Фото: ATP
20:32, Бүгін
"Получил удовольствие от каждой минуты": Зверев - о победе в 1/2 финала "Уимблдона"
Кайл Дейк
20:09, Бүгін
"Конечно, я поеду": четырёхкратный чемпион мира Дейк готов выступить на ЧМ-2026 в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: