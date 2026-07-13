Мобильді телефон арқылы алынатын электрондық құжаттардың міндетті деректемелері жаңартылды
Құжатқа сәйкес:
- мобильді байланыс құрылғысы арқылы алынатын мемлекеттік және өзге де қызметтердің электрондық нәтижелерінің міндетті деректемелері;
- олардың түпнұсқалығын тексеру қағидалары жаңартылды.
Қағидаға сәйкес, мобильді телефон арқылы алынатын электрондық құжатта мынадай міндетті деректемелер болуы тиіс:
- мемлекеттік немесе өзге де қызметтің көрсетілген күні көрсетілген электрондық құжаттың бірегей нөмірі;
- қызмет алушының жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН);
- QR-код.
Мобильді телефон арқылы алынған мемлекеттік қызмет нәтижесінің түпнұсқалығын пайдаланушының өзі немесе электрондық құжат ұсынылған үшінші тұлға "Цифрлық үкіметтің" мобильді қосымшасы арқылы тексере алады.
Электрондық қызмет нәтижесінің шынайылығы мемлекеттік немесе өзге де қызметті көрсететін уәкілетті тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасымен (ЭЦҚ) расталады.
Уәкілетті тұлғаның ЭЦҚ туралы ақпарат QR-кодты сканерлегеннен кейін "Цифрлық үкіметтің" мобильді қосымшасында көрсетіледі.
Ал электрондық құжаттың түпнұсқалығы мобильді қосымша қалыптастырып, QR-код түрінде берілетін бірегей электрондық құжат нөмірі арқылы расталады.
Электрондық құжаттың түпнұсқалығын тексеру үшін пайдаланушы "Цифрлық үкіметтің" мобильді қосымшасындағы "Мобильді қосымша арқылы алынған қызметтерді тексеру" сервисін таңдап, құжаттағы QR-кодты сканерлеуі және қызмет алушының ЖСН-ын немесе БСН-ын енгізуі қажет.
Тексеру нәтижесі мынадай жағдайларда оң болып есептеледі:
- QR-кодты сканерлеу кезінде анықталған электрондық құжаттың бірегей нөмірі "Цифрлық үкімет" мобильді қосымшасы берген нөмірмен сәйкес келсе;
- көрсетілген ЖСН немесе БСН қызмет алушының деректерімен сәйкес келсе;
- мемлекеттік немесе өзге де қызмет көрсеткен уәкілетті тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасы (ЭЦҚ) туралы ақпарат қолжетімді болса.
Ал мынадай жағдайларда тексеру нәтижесі теріс болады:
- QR-кодтан оқылған электрондық құжаттың бірегей нөмірі мобильді қосымша берген нөмірмен сәйкес келмесе;
- көрсетілген ЖСН немесе БСН қызмет алушының деректерімен сәйкес келмесе.
Қағидаға сәйкес, тексеру нәтижесі теріс болған жағдайда жүйеде енгізілген деректер бойынша электрондық құжат табылмағаны туралы хабарлама көрсетіледі.
Бұйрық 2026 жылғы 20 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.
Сонымен қатар 2016 жылғы 19 қаңтардағы "Мобильді байланыс құрылғысы арқылы алынған мемлекеттік және өзге де қызметтердің электрондық нысандағы нәтижелерінің міндетті деректемелерін және олардың түпнұсқалығын тексеру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің бұйрығының күші жойылады.