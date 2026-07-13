Қазақстанда инвесторлардың жүйелі мәселелерінің тізілімі жүргізіледі
Қағидаға сәйкес, тізілім электрондық форматта жүргізіледі және кейіннен Ұлттық цифрлық инвестициялық платформада (ҰЦИП) орналастырылады.
Тізілімге мынадай белгілердің біреуі немесе бірнешеуі болған жағдайда инвесторлардың жүйелі мәселелері енгізіледі:
- екі немесе одан да көп инвестордың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын немесе оларды бұзу қаупін тудыратын, бұл өтініштермен, тексеру нәтижелерімен немесе өзге де құжаттармен расталған жағдайлар;
- түрлі инвесторлардың бірдей мәселелер бойынша бірнеше рет жүгінуінен көрінетін жүйелі сипатқа ие мәселелер;
- нормативтік құқықтық актілердегі олқылықтардан, қайшылықтардан немесе құқықтық реттеудің жеткіліксіздігінен туындайтын мәселелер;
- ережелерді, рәсімдерді немесе қолданыстағы тәсілдерді өзгертпей, тек жеке тәртіппен шешу мүмкін болмайтын мәселелер.
Сонымен қатар жекелеген инвесторлардың нақты шағымдарына қатысты жеке сипаттағы мәселелер жүйелі мәселелер қатарына жатқызылмайды.
Инвесторлардың жүйелі мәселелерінің тізілімі қалай қалыптастырылады
Қағидаға сәйкес, инвесторлардың жүйелі мәселелерінің тізілімі мынадай ақпарат көздері негізінде қалыптастырылады:
- инвесторлардың мемлекеттік цифрлық жүйелер мен өзге де байланыс арналары арқылы келіп түскен өтініштерін талдау;
- инвесторларды жеке қабылдау, олардың қатысуымен жұмыс кездесулерін, кеңестерді және көшпелі іс-шараларды өткізу;
- инвестициялық жобаларды сүйемелдеу, оның ішінде іске асыру мерзімдерін, міндеттемелердің орындалуын және келісімдердің сақталуын бақылау;
- тексерулердің нәтижелері, заңдылықтың жай-күйін талдау, заңды күшіне енген актілерді бағалау және прокурорлық қадағалаудың өзге де нысандары;
- нормативтік құқықтық актілерді зерделеу, құқықтық реттеудегі олқылықтарды, қайшылықтар мен құқықтық айқынсыздықтарды анықтау;
- мемлекеттік органдардың, жергілікті атқарушы органдардың және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің инвесторларға мемлекеттік қолдау, жеңілдіктер мен преференциялар көрсетуіне мониторинг жүргізу;
- мемлекеттік органдардың, жергілікті атқарушы органдардың, мемлекеттік мекемелердің және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің инвесторлармен жасалған шарттар, келісімшарттар мен келісімдер бойынша міндеттемелерінің орындалуын бақылау;
- инвесторлардың мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және квазимемлекеттік сектор субъектілерімен арадағы дауларына қатысты сот және әкімшілік тәжірибені жинақтау;
- инвестициялық бағдарламалар мен жобалардың іске асырылу көрсеткіштеріне мониторинг жүргізу;
- ашық ақпарат көздеріндегі мәліметтерді талдау;
- инвесторлардың жүйелі мәселелері туралы түрлі мемлекеттік органдардан, ұйымдардан және өзге де мүдделі тараптардан келіп түскен ақпараттар.
Инвесторлардың жүйелі мәселелері туралы мәліметтер мына субъектілерден келіп түсуі мүмкін:
- Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құрылымдық бөлімшелері;
- Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті;
- Бас әскери және Бас көлік прокуратуралары;
- облыстардың және оларға теңестірілген прокуратуралар;
- орталық мемлекеттік органдар;
- елорда, облыстар және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары;
- "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы;
- квазимемлекеттік сектор субъектілері;
- өзге де мүдделі ұйымдар.
Қағидаға сәйкес, уәкілетті орган мәліметтер келіп түскен күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде ұсынылған материалдарды қарап, олардың қорытындысы бойынша жүйелі мәселені тізілімге енгізу немесе оны енгізуден бас тарту туралы уәжді шешім қабылдайды.
Егер жүйелі мәселені қарауға жеке немесе заңды тұлғаның өтініші негіз болса, онда мұндай өтініш Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаралады.
Бұйрық 2026 жылғы 21 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.