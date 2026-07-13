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Қоғам

Жаркентте 10 жасқа толуына бір күн қалғанда оқушы қыз ток соғып көз жұмды

Жаркентте 10 жасқа толуына бір күн қалғанда оқушы қыз ток соғып көз жұмды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 18:15 Сурет: Zakon.kz
Жетісу облысында Жаркент қаласындағы мектептердің бірінің аумағында ток соғып, қаза тапқан бесінші сынып оқушысының өліміне қатысты тергеу жүріп жатыр. Бұл туралы 2026 жылғы 13 шілдеде облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"24KZ" телеарнасының хабарлауынша, 9 жастағы бала оқу орнының ауласындағы құлпы ашық тұрған трансформатор қосалқы станциясына еш кедергісіз кірген. Қыз бала жедел түрде жергілікті аурухананың жансақтау бөліміне жеткізілгенімен, оның өмірін сақтап қалу мүмкін болмаған.

Қайғылы жағдай мектеп оқушысының өмірін туған күніне тура бір күн қалғанда қиды. Оқиғадан кейінгі күні, яғни 10 шілдеде, қыз 10 жасқа толар еді.

Кәмелетке толмаған баланың өлімі бойынша құқық қорғау органдары дереу ресми тергеуді бастады. Жетісу облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатқанын хабарлады.

"Қазіргі уақытта тергеу-жедел тобы болған жағдайдың жан-жақты, толық әрі объективті мән-жайларын анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттерін жүргізіп жатыр. Нысанды пайдалану және қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты лауазымды тұлғалардың жауапкершілік деңгейі анықталуда", – деді Жетісу облысы ПД баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне.

Сонымен қатар жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында анықталған заңбұзушылықтар мен кемшіліктерді жою жөнінде уәкілетті мемлекеттік органдарға тиісті нұсқама жолданған.

Полиция өкілдері тергеу барысы Жетісу облысы полиция департаменті басшылығының бақылауында екенін атап өтті.

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Айдос Қали
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