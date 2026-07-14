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Қоғам

Алакөлдегі оқыс жағдай: Есінен танып қалған туристке алғашқы көмек көрсеткен кім

Алакөлдегі оқыс жағдай: Есінен танып қалған туристке алғашқы көмек көрсеткен кім , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.07.2026 10:59 Сурет: Абай облысы ПД баспасөз қызметі
2026 жылғы 13 шілдеде Алакөл жағалауында есінен танып, тыныс алуы қиындаған жас жігітке сол маңдағы ЖҚАЖ аға инспекторы, полиция капитаны Асланбек Абдельдинов дер кезінде көмек көрсетіп, өмірін сақтап қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Абай облысы ПД баспасөз қызметінің мәліметінше, ес-түссіз жатқан жас жігітті көрген ЖҚАЖ қызметкері абдырап қалмай, дереу реанимациялық шараларға кіріскен. Соның арқасында көп ұзамай жігіт өздігінен тыныс ала бастаған. Бүгінде ер адамның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ.

Құзырлы орган өкілдері сын сағаттағы батыл әрекеттің артында жылдар бойғы дайындық тұрғанын да атап өтті.

"2024 жылы Асланбек тактикалық медицина және шұғыл көмек көрсету бойынша Tactical Care and Life Support арнайы 24 сағаттық курсынан өткен. Әр минут маңызды болған сәтте дәл осы білім мен дағдылар қажет болды",- делінген ақпаратта.

Айта кетейік, Асланбек Абдельдинов небәрі 28 жаста. 2020 жылдан бері полиция қатарында қызмет етеді, бала кезінен спортпен айналысады, кудодан спорт шеберлігіне кандидат және жекпе-жек өнері бойынша кәсіби дайындығы бар.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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