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Қоғам

Аңыз бойынша мұнда қалыңдық тасқа айналған: видеограф Қазақстандағы ең тылсым орындардың бірін көрсетті

Аңыз бойынша мұнда қалыңдық тасқа айналған: видеограф Қазақстандағы ең тылсым орындардың бірін көрсетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.07.2026 10:18 Сурет: Instagram/serikbay_janybekov
Видеограф Серікбай Жаныбеков Қазақстандағы ең ғажайып, тылсым әрі ерекше көркем жерлердің бірі – Келіншектау тау массивін (Қалыңдық тауы) таспаға түсірді. Бұл өңір сыртқы келбеті Италиядағы Доломит Альпілеріне ұқсайтындықтан, "Қазақстанның Доломиттері" деп те аталады, деп хабарлайды Zakon.

Келіншектау Түркістан облысының Созақ ауданындағы Қаратау жотасының солтүстік бөлігінде орналасқан. Саяхатшылар үшін негізгі бағдар ретінде Таукент және Абай ауылдары саналады.

Сипаттамаға сәйкес, Қаратау жотасының басқа бөліктеріндегі жатық төбелерден ерекшеленетін Келіншектау – ұзындығы шамамен 10 шақырымға созылған тік, қия, тісті әктас пен доломит жартастарынан құралған алып жота. Оның шоқылары көкпен таласқандай әсер қалдырады.

"Қазақстандағы ең көне таулардың бірі. Биіктігі шамамен 1300–1500 метрге жетеді", – деп жазды Серікбай Жаныбеков жариялаған суреттерінің сипаттамасында.

Ашық дереккөздерде Келіншектау туралы қызықты аңыз да айтылады.

Аңызға сәйкес, бір байдың ерке қызы ұзатылып бара жатқанда жасауының арасындағы бір тұғырдың алтыннан емес, қарапайым ағаштан жасалғанын байқап қалады. Ашуға булыққан қалыңдық жерге аяғы тимесін деп қасиетті нанды таптап өтеді. Осы қорлыққа ашуланған көк аспан сол сәтте қалыңдықты, оның қасындағы адамдарды және алтынға толы керуенді түгелдей тасқа айналдырып жібереді. Содан бері адам мен түйенің бейнесіне ұқсайтын сүйір жартастар сол оқиғаның ізі ретінде сақталған деседі.

Бұған дейін, 2026 жылғы 6 шілдеде, алматылық танымал фотограф Дмитрий Доценко Қазақстан тауларының тағы бір ерекше қырын көрсетіп, Тянь-Шаньның Гранд каньонын көпшілік назарына ұсынған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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