Вагонда жәндіктер болса: Қазақстанда пойыздың санитарлық жағдайына қалай шағымдануға болады
Осыған байланысты "Жолаушылар тасымалы" АҚ баспасөз қызметі 2026 жылғы 14 шілдеде вагондардағы антисанитариялық жағдайға қалай шағымдануға болатынын түсіндірді.
Компанияның мәліметінше, ұлттық тасымалдаушы пойыздарындағы қызмет көрсету сапасы мен санитарлық жағдайға қатысты мәселелер бойынша жолаушылар +7 776 714 5686 WhatsApp нөміріне хабарласа алады немесе вагондарда орналастырылған QR-кодтарды пайдалана алады. QR-кодты сканерлегеннен кейін жолаушы WhatsApp-тағы чатқа өтіп, операторға тікелей хабарлама жібере алады.
Сондай-ақ қосымша ақпаратты 1433 тегін байланыс нөмірі арқылы алуға болады.
"Егер "Жолаушылар тасымалы" АҚ пойыздарында жәндіктер анықталса, жауапты қызметтер дереу қажетті шараларды қабылдайды. Денсаулық сақтау министрлігі бекіткен санитариялық қағидалардың талаптарына сәйкес, әрбір жолаушылар вагоны рейске шығар алдында міндетті түрде дезинфекциялық өңдеуден өтеді", – деп атап өтті "Жолаушылар тасымалы" АҚ.
Сонымен қатар компанияда бұл шағымдардың тек ұлттық тасымалдаушыға ғана емес, елімізде қызмет көрсететін 13 жеке тасымалдаушыға да қатысты болуы мүмкін екенін нақтылады.
Бұған дейін, 2026 жылғы 30 маусымда "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ жолаушылардың пойыздардың ұзақ уақыт кешігуі және қозғалыс кестесіндегі өзгерістер туралы алдын ала хабарланбауына қатысты шағымдарына жауап берген болатын.