Қант тапшылығы бола ма: Ауыл шаруашылығы министрлігі бағаның қымбаттауына қатысты пікір білдірді
Фото: freepik
Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов 2026 жылғы 14 шілдеде Үкіметтегі брифингте Қазақстанның кейбір өңірлерінде қант бағасының қымбаттауына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Атап айтқанда, Павлодар қаласында қант бағасының күрт өсуі көпшілікті алаңдатқан.
"Кейбір өңірлерде түйіршіктелген қант бағасының өсуі маусымдық кезеңмен байланысты. Бұл уақытта тұрғындар компот, тосап және басқа да қысқы азық-түлік қорын дайындай бастайды. Жалпы алғанда, алдағы уақытта қант бағасы күрт өседі деген қауіп жоқ. Себебі биыл қант қызылшасының мол өнімі күтіліп отыр. Бұл – отандық шикізатқа қатысты. Қазіргі таңда елімізде қант қызылшасын өңдейтін үш зауыт жұмыс істеп тұр. Биыл Тараз қант зауытында қант қызылшасын өңдейтін жаңа өндіріс іске қосылады. Соның нәтижесінде жиналған қант қызылшасының бүкіл көлемі өңделеді. Бұдан бөлек, шикізаттың тағы бір түрі – Латын Америкасы елдерінен әкелінетін қант шикізаты. Ол Қазақстанда өңделеді. Дегенмен, еліміздегі қанттың шамамен жартысы, ал өнім мол жылдары шамамен 30 пайызы Ресейден импортталады", – деді Азат Сұлтанов.
Вице-министрдің айтуынша, қазіргі уақытта әкімдіктердің қоймаларында қант қоры жеткілікті.
"Егер нарықта баға құбылмалығы байқалса, осы қордағы қант сатылымға шығарылады. Бұл қант бағасының негізсіз өсуіне жол бермеуге мүмкіндік береді", – деді ол.
Сондай-ақ Азат Сұлтанов қант тапшылығына алаңдауға негіз жоқ екенін атап өтті.
"Қант тапшылығынан қорқудың қажеті жоқ. Қазіргі уақытта еліміздің қажеттілігін қамтамасыз етуге жететін үш айлық қант қоры қоймаларда бар", – деп түйіндеді вице-министр.
Бұған дейін Қазақстандағы аптап ыстық егінге қалай әсер етуде екенін жазғанбыз.
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