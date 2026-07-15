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Қоғам

Инвестиция, цифрландыру және бизнесті қолдау Қазақстан экономикасының өсіміне серпін берді

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2026 жылдың бірінші жартыжылдығында инвестициялар, цифрландыру және бизнесті қолдау шаралары Қазақстан экономикасының дамуын жеделдетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үкіметтің баспасөз қызметінің мәліметінше, алты айдың қорытындысы бойынша макроэкономикалық тұрақтылықтың негізгі қозғаушы күші негізгі капиталға салынған инвестициялар болды. Олардың көлемі 9,5 трлн теңгеден асып, жеке инвестициялар 21,4%-ға өсім көрсетті.

Экономиканың өсуіне мынадай факторлар елеулі үлес қосты:

  • бизнеске түсетін әкімшілік жүктеменің азаюы;
  • мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің мерзімінің үш есеге қысқаруы;
  • цифрландырудың кеңінен енгізілуі.

Үкіметтің мәліметінше, Қазақстанда жаңа Салық және Бюджет кодекстерін іске асыру жұмыстары қатар жүргізілуде.


"Бұл құжаттар экономиканың нақты секторына қолайлы жағдай жасауға және мемлекеттік қаражаттың жұмсалуына бақылауды күшейтуге бағытталған", – делінген хабарламада.

Еске салайық, 14 шілдеде Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов Қазақстанның Ұлттық қорына түсетін түсімдер туралы мәлімдеген болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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