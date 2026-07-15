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Қаржы

15 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары

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Zakon.kz 2026 жылғы 15 шілдедегі күннің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамдарына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:

АҚШ доллары – 468,88 теңге;

Еуро – 534,10 теңге;

Ресей рублі – 6,04 теңге.

Астана

АҚШ доллары

сатып алу – 465 теңге;

сату – 472 теңге.

Еуро

сатып алу – 530 теңге;

сату – 540 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,60 теңге;

сату – 5,90 теңге.

Алматы

АҚШ доллары

сатып алу – 467,7 теңге;

сату – 470,5 теңге.

Еуро

сатып алу – 534,2 теңге;

сату – 540 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,71 теңге;

сату – 5,87 теңге.

Шымкент

АҚШ доллары

сатып алу – 468,1 теңге;

сату – 470,2 теңге.

Еуро

сатып алу – 533,4 теңге;

сату – 539 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,75 теңге;

сату – 5,82 теңге.

Айта кетейік, аталған бағамдар материал жарияланған сәттегі деректерге негізделген. Айырбастау пункттеріндегі шетел валютасының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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