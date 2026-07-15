15 шілдедегі Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 15 шілдедегі күннің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамдарына шолу жасады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:
АҚШ доллары – 468,88 теңге;
Еуро – 534,10 теңге;
Ресей рублі – 6,04 теңге.
Астана
АҚШ доллары
сатып алу – 465 теңге;
сату – 472 теңге.
Еуро
сатып алу – 530 теңге;
сату – 540 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,60 теңге;
сату – 5,90 теңге.
Алматы
АҚШ доллары
сатып алу – 467,7 теңге;
сату – 470,5 теңге.
Еуро
сатып алу – 534,2 теңге;
сату – 540 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,71 теңге;
сату – 5,87 теңге.
Шымкент
АҚШ доллары
сатып алу – 468,1 теңге;
сату – 470,2 теңге.
Еуро
сатып алу – 533,4 теңге;
сату – 539 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,75 теңге;
сату – 5,82 теңге.
Айта кетейік, аталған бағамдар материал жарияланған сәттегі деректерге негізделген. Айырбастау пункттеріндегі шетел валютасының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.
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