#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
468.88
534.1
6.04
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
468.88
534.1
6.04
Қоғам

Полиция академияларына түсу енді толықтай онлайн жүргізіледі

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 10:06 Фото: polisia.kz
Қазақстан Ішкі істер министрлігіне қарасты жоғары оқу орындарына 2026 жылғы қабылдау науқаны алғаш рет толықтай цифрлық форматта ұйымдастырылып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

ІІМ Кадр жұмысы департаменті басқармасының бастығы Сенбек Иманғалидың айтуынша, қабылдау науқаны Qyzmet-Police.kz ақпараттық жүйесі арқылы жүргізілуде.

Оның сөзінше, бүгінде барлық негізгі шешімдер цифрлық жүйеде қабылданады. Қабылдау науқанының әр кезеңі талапкерлердің жеке кабинеттерінде тіркеліп, барлық қатысушылардың іс-әрекеті бақылауға алынады.

Биыл ведомстволық жоғары оқу орындарындағы 1250 оқу орнына түсу үшін шамамен 4 мың талапкер үміткер ретінде тіркелген.

15 шілдеден бастап қабылдаудың келесі кезеңі – дене шынықтыру нормативтерін тапсыру басталады.

"Нормативтер жоғары оқу орындарында емес, талапкерлердің тұрғылықты жері бойынша аумақтық полиция департаменттерінде қабылданады. Бұл ең алдымен талапкерлер мен олардың ата-аналарына қолайлы болу үшін жасалды. Ең бастысы – бүкіл процесс барынша ашық өтеді. Әрбір нормативті орындау бейнежазбаға түсіріліп, тікелей эфир ұйымдастырылады. Сонымен қатар ата-аналар сынақ барысын жеке қатысып бақылай алады", – деді Сенбек Иманғали.

Дене дайындығы бойынша сынақтар аяқталғаннан кейін әрбір талапкердің құжаттары тиісті жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясына жіберіледі. Комиссия ҰБТ нәтижелерін, жеңілдіктерді және ұсынылған құжаттарды қарап, шешімді тек конкурстық көрсеткіштер негізінде қабылдайды.

Министрліктің мәліметінше, қажет болған жағдайда талапкер бейнебайланыс арқылы әңгімелесуге шақырылуы мүмкін.

"Бейнеәңгімелесу міндетті түрде жазылады. Бұл – қабылдау процесінің ашықтығы мен объективтілігін қамтамасыз ететін қосымша кепілдік", – деп мәлімдеді ІІМ.

Еске салайық, 13 шілдеде Қазақстанның Ішкі істер министрлігі балалардың қауіпсіздігіне қатысты маңызды ескерту жасаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда ІІМ жоғары оқу орындарына түсу ережелері өзгерді
11:44, 24 шілде 2024
Қазақстанда ІІМ жоғары оқу орындарына түсу ережелері өзгерді
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
16:54, 12 қараша 2025
2026 жылы ЖОО түсу үшін ҰБТ минималды баллдары жарияланды
Қазақстанның 12 университеті әлемдік рейтингке енді
09:31, 07 желтоқсан 2023
Қазақстанның 12 университеті әлемдік рейтингке енді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
ХК &quot;Барыс&quot;
09:40, Бүгін
"Барыс" заключил первые профессиональные контракты с юными хоккеистами
Президента ФИФА обвинили в нарушении политического нейтралитета МОК - ESPN
09:26, Бүгін
Президента ФИФА обвинили в нарушении политического нейтралитета МОК - ESPN
Надаль и Алькарас отреагировали на победу сборной Испании над французами в полуфинале ЧМ
09:08, Бүгін
Надаль и Алькарас отреагировали на победу сборной Испании над французами в полуфинале ЧМ
ХК &quot;Барыс&quot;
08:43, Бүгін
Стало известно, с кем сыграет "Барыс" на предсезонных турнирах в Уфе и Санкт-Петербурге
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: