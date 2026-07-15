Атырау облысында учаскелік инспектор 17 жылдан бері ел тыныштығын күзетіп келеді
Осындай жауапты қызметті 17 жылдан бері атқарып келе жатқан полиция майоры Тойғожа Азбергенов Атырау облысы Мақат ауданының Байгетөбе ауылындағы қоғамдық тәртіп пен тұрғындардың қауіпсіздігіне жауап береді.
Байгетөбе – мыңнан астам тұрғыны бар шағын ауыл. Мұнда көршілер бір-бірін жақсы таниды, үйлердің есігі сирек құлыпталады, ал балалар кешке дейін көшеде еркін ойнайды. Алайда мұндай тыныш әрі қауіпсіз өмір өздігінен қалыптаспаған. Оның артында тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін күн сайын тынымсыз еңбек етіп жүрген полиция қызметкерлерінің жұмысы жатыр. Соңғы үш жылда Байгетөбе ауылында бірде-бір қылмыс тіркелмеген. Бұл – кез келген елді мекен үшін өте жоғары көрсеткіш.
Полицияның мәліметінше, мұндай нәтижеге учаскелік инспектордың, ауыл тұрғындарының және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының бірлескен еңбегінің арқасында қол жеткізілген. Бұл жұмыстың негізі – құқық бұзушылықтың алдын алу.
Полиция майоры Тойғожа Азбергенов әр таңын өзіне бекітілген әкімшілік аумақты аралаудан бастайды. Үнемі ауыл халқымен кездесіп, олардың мұң-мұқтажын тыңдап, құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында түсіндіру жұмыстарын жүргізеді, түрлі есепте тұрған отбасыларға барып тұрады, қоғамдық тәртіптің сақталуын бақылап, тұрғындармен әрдайым байланыста болады.
Көп жылдық қызметінің арқасында Тойғожа Азбергенов ауыл тұрғындарының үлкен құрметіне ие болған. Бүгінде көпшілік оған тек қауіпсіздік мәселелері бойынша ғана емес, басқа да түрлі жағдайларда жүгінеді. Біреуге тұрмыстық жанжалды шешуге көмек қажет болса, енді бірі заңдық кеңес сұрайды. Ал кейбір адамдарға қиын сәтте қолдау керек болады.
Осылайша, бір күннің ішінде ол заңгердің де, психологтың да, медиатордың да, кей жағдайда құтқарушының да міндетін атқарады.
Сондықтан оның жұмысында құқық бұзушылықтың алдын алу шаралары ерекше орын алады. Өйткені қылмысты ашқаннан гөрі, оның алдын алып, мүлде болдырмау әлдеқайда маңызды.
Бірде полицияға Мақат кентіндегі мейрамханалардың бірінде ұрлық жасау әрекеті болғаны туралы хабар түседі. Оқиға орнына алғашқылардың бірі болып Тойғожа Азбергенов жетеді. Оның сауатты әрі жедел әрекетінің арқасында күдіктілер тергеу-жедел тобы келгенге дейін ұсталды.
Майордың жадында ерекше сақталған оқиғалардың бірі – адам өмірін құтқарған сәті.
Бір күні полицияға 64 жастағы малшының жоғалып кеткені туралы хабар түседі. Ер адам мал іздеуге шығып, ұзақ уақыт үйіне оралмаған. Туыстары алаңдап, полициядан көмек сұрайды. Уақыт оздырмай, Тойғожа Азбергенов әріптесімен бірге іздестіру жұмыстарын ұйымдастырады. Полицейлер даланы түгел аралап, ер адамның жүруі мүмкін бағыттарды тексереді. Біраз уақыттан кейін олар жоғалған азаматты тауып алады. Ол ауыр жағдайда болған және шұғыл медициналық көмекке мұқтаж еді. Дәрігерлер келгенше полиция қызметкерлері оған алғашқы медициналық көмек көрсетіп, кейін қауіпсіз жерге жеткізеді. Майордың айтуынша, дәл осындай сәттер полиция мамандығының қаншалықты маңызды екенін сезіндіреді.
"Полиция қызметкерінің басты міндеті – азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Біздің еңбегіміздің ең үлкен бағасы – қылмыстың ашылып, кінәлі адамның заң алдында жауап беруі, ал жәбірленушінің қорғалып, әділдікке қол жеткізуі. Бірақ бұдан да маңыздысы – қылмыстың мейлінше аз болуына күш салу. Халықтың бізге деген сенімі өз міндетімізді адал атқаруға күн сайын жігер береді", – дейді Тойғожа Азбергенов.
Тойғожа Азбергеновтің еңбек жолы – учаскелік инспектор қызметінің көпшілікке байқала бермейтін, бірақ қоғам үшін аса маңызды жұмыс екенін дәлелдейтін жарқын мысал. Әріптестерінің айтуынша, оның табысты жұмысының сыры өте қарапайым. Ол – тұрғындармен ашық сөйлесу, халықпен үнемі байланыста болу және әр адамға жанашырлықпен қарау. Сондықтан Байгетөбе тұрғындары өз учаскелік инспекторын тек полиция формасындағы қызметкер ретінде емес, кез келген уақытта көмекке келуге дайын азамат ретінде таниды.