#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
468.88
534.1
6.04
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
468.88
534.1
6.04
Қоғам

Алматыда биыл 13 жаңа студенттер жатақханасы пайдалануға беріледі

Алматыда қала әкімі Дархан Сатыбалдының тапсырмасы бойынша студенттер жатақханаларының қорын ұлғайту жұмыстары жалғасып келеді., сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 16:43 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда қала әкімі Дархан Сатыбалдының тапсырмасы бойынша студенттер жатақханаларының қорын ұлғайту жұмыстары жалғасып келеді.

Бұл туралы қалалық Жастар саясаты басқармасының өкілдері айтты. Биыл қалада шамамен 4,7 мың орынға арналған 13 жаңа жатақхананы пайдалануға беру жоспарланып отыр.

Қазіргі таңда Алматыда 221 мыңнан астам студент оқиды, оның 149 мыңы өзге өңірлерден келген жастар. Бүгінде қалада жалпы сыйымдылығы 46,2 мың орындық 136 студенттер жатақханасы жұмыс істейді. Қазіргі тапшылық шамамен 5,7 мың орын.

Осы мәселені шешу мақсатында Алматы әкімдігі Ғылым және жоғары білім министрлігімен бірлесіп, студенттер жатақханаларының құрылысын үйлестіру жөніндегі жобалық кеңсенің жұмысын ұйымдастырды.

2025 жылы қалада 4,5 мың орынға арналған 13 жатақхана пайдалануға берілді. Сонымен қатар, студенттердің тұрғын үймен қамтылу деңгейі мен алдағы құрылыс жоспарларын қамтитын қажеттілік картасы әзірленді.

2030 жылға дейін Алматыда 20 мыңға дейін жаңа орын ашу жоспарланып отыр. Бұл студенттер жатақханаларына деген қажеттілікті толық қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления
12:01, 07 қазан 2025
Алматыда жылыту маусымы ертерек басталады - 8 қазаннан бастап әлеуметтік нысандарға жылу беріледі
Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалдының тапсырмасы бойынша қаладағы заңсыз құрылысқа бақылау күшейтілуде.
16:32, 10 маусым 2025
Алматыдағы Orda City тұрғын үй кешені сот шешімімен бұзылады
Алматыда Жаңа Конституция жобасы талқыланды
18:03, 13 наурыз 2026
Алматыда Жаңа Конституция жобасы талқыланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Астана&quot;
18:40, Бүгін
Главный тренер "Астаны" Бабаян объяснил перенос матча КПЛ с "Иртышом"
Фото: UFC
18:15, Бүгін
Царукян допустил выступление на ОИ-2028 по борьбе за Армению или Россию
Нурданат Айтанов
17:52, Бүгін
Отличное начало: кто из казахстанских борцов сразится за медали топ-турнира в Венгрии
Нуркожа Кайпанов
17:39, Бүгін
Нуркожа Кайпанов одолел турецкого "вольника" и вышел в финал элитного турнира в Венгрии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: