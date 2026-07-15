#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
468.88
534.1
6.04
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
468.88
534.1
6.04
Қоғам

Ақша туралы күтпеген шындық: Ұлттық банк банкнота айналымға шықпас бұрын қандай сынақтардан өтетінін көрсетті

Экономика Казахстана, экономика РК, инвестиции, инвестирование, графики, экономическое развитие, деньги, тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 17:00 Фото: pexels
Банкнотаны байқаусызда киіммен бірге жуып жіберсе не болады? Ал ол жаңбыр астында қалса, кірлесе немесе мыңдаған қолдан өтсе ше? Ақша жайлы осы және өзге де маңызды сұрақтардың жауабын Ұлттық банк мамандары тек айтып қоймай, көрсетіп те берді, толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

2026 жылғы 14 шілдеде ҚР Ұлттық банк баспасөз қызметі "Банкнота қағазы мен қорғаныш элементтерін қалай жан-жақты сынақтан өткізеді" тақырыбымен видео жариялап, маңызды мәліметтермен бөлісті.

Ең алдымен мамандар әрбір банкнот айналымға шығарылмас бұрын бірнеше кезеңнен тұратын арнайы сынақтардан өтетінін атап өтті.

Соның ең маңызды кезеңдерінің бірі – банкноттың ластануға төзімділігін тексеру.

Ол үшін мамандар күнделікті қолданыста ақшада пайда болатын кір мен дақтарды имитациялайтын арнайы қоспаны пайдаланады.

Алдымен сарапшылар қағаздың негізгі қасиеттерін анықтайды. Одан кейін банкнот үлгілері нақты пайдалану жағдайларын қайталайтын арнайы құрылғыға салынады. Сынақ аяқталған соң мамандар банкноттарды қайта тексеріп, олардың қасиеттері қаншалықты өзгергенін бағалайды.

"Егер сіз банкнотты қалтаңызда ұмытып кетіп, кір жуғыш машинаға салып жіберсеңіз де, бұл біз үшін тосын жағдай емес. Мұндай сценарий сынақ бағдарламасында алдын ала қарастырылған. Сынақ кезінде банкноттар суға, жуғыш заттарға, механикалық үйкеліске және тұрмыстық жағдайда кездесетін температураларға төзімділігі бойынша тексеріледі", – деп түсіндірді Ұлттық банк.

Барлық сынақтар аяқталғаннан кейін мамандар банкноттардың физикалық қасиеттері мен қорғаныш элементтері сақталғанын қайта тексереді.

Бұдан бөлек, банкноттар беріктігіне, иілгіштігіне және тозуға төзімділігіне де арнайы сынақтан өтеді.

Ұлттық банктің айтуынша, мұндай тексерулер жаңа технологияларды енгізуге және айналым барысында ұзақ уақыт сапасын жоғалтпайтын, қорғаныс деңгейі жоғары банкноттарды шығаруға мүмкіндік береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Майра Мелдебекова, оқу-ағарту бірінші вице-министрі, кадрлық өзгеріс
18:59, Бүгін
Майра Мелдебекова ҚР оқу-ағарту бірінші вице-министрі қызметінен босатылды
Бала, ана, Алматы, босандыру, ота
17:19, Бүгін
Ана мен бала өмірі: Алматыда дәрігерлер шұғыл ота кезінде күтпеген жағдайға тап болды
Экономика Казахстана, экономика РК, инвестиции, инвестирование, графики, экономическое развитие, деньги, тенге
17:00, Бүгін
Ақша туралы күтпеген шындық: Ұлттық банк банкнота айналымға шықпас бұрын қандай сынақтардан өтетінін көрсетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Астана&quot;
18:40, Бүгін
Главный тренер "Астаны" Бабаян объяснил перенос матча КПЛ с "Иртышом"
Фото: UFC
18:15, Бүгін
Царукян допустил выступление на ОИ-2028 по борьбе за Армению или Россию
Нурданат Айтанов
17:52, Бүгін
Отличное начало: кто из казахстанских борцов сразится за медали топ-турнира в Венгрии
Нуркожа Кайпанов
17:39, Бүгін
Нуркожа Кайпанов одолел турецкого "вольника" и вышел в финал элитного турнира в Венгрии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: