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Қоғам

1000 теңге үшін жақын адамын сатып кетті: Павлодар облысында әйел ұялы телефон ұрлағаны үшін сотталды

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 10:26 Фото: pexels
Павлодар облысында 8 наурыз мерекесін атап өту қылмыстық іспен аяқталды. Бірге дастарқан басында отырған әйел танысының құны 90 мың теңге тұратын ұялы телефонын ұрлап, кейін оны небәрі 1000 теңгеге сатып жіберген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 15 шілдеде "Ирбис ТВ" телеарнасының хабарлауынша, ұрлық спирттік ішімдік ішу барысында болған.

Мас күйде болған Ақсу қаласының тұрғыны танысының ұялы телефонын жасырын түрде иемденген. Аталған факті бойынша оған қатысты қылмыстық іс қозғалды.

"Сот әйелді ұрлық жасағаны үшін кінәлі деп танып, оған 3 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады. Енді ол мерекелер мен ойын-сауықтың орнына пробация қызметінің есебінде болып, сот белгілеген талаптарды сақтауға міндетті", – деп хабарлады Павлодар облысы бойынша ҚАЖ департаменті.

Бұған дейін Ішкі істер министрлігі қазақстандықтарға Telegram желісінде пайда болған алаяқтықтың жаңа қауіпті тәсілі туралы ескерту жасаған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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