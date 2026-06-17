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Әлем

Үндістанда әйел екі айлық қызын 250 мың теңгеге сатып жіберген

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 10:07 Фото: pexels
Үндістанда екі айлық қызын 50 мың рупийге (шамамен 258 мың теңге) сатып жіберген әйел ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға Тирупаттур округінде болған. Gazeta.ru басылымының Times of India-ға сілтеме жасап хабарлауынша, 35 жастағы Джабина С. осыдан екі ай бұрын мүгедектігі бар күйеуі Шабирден қыз бала дүниеге әкелген.

Кейін әйелдің танысы Рашид А. оны қаржылық қиындықтарды шешу үшін нәрестені сатуға көндірген. 20 мамыр күні ол Джабинаға 50 мың рупий төлеп, сәбиді алып кеткен.

Біраз уақыттан кейін күйеуі баланың қайда кеткенін сұрай бастағанда, әйел Рашидтен қызын қайтаруды талап еткен. Алайда ол бұл өтінішке жауап бермеген. Осыдан соң әйел полицияға арыз жазған.

Тергеу барысында тәртіп сақшылары делдалдар мен баланы сатып алған адамдарды анықтады.

Белгілі болғандай, Рашид сәбиді жүргізуші болып жұмыс істейтін танысына берген. Ал ол өз кезегінде туысы арқылы бала сүйе алмай жүрген ерлі-зайыптылармен байланысқа шыққан. Нәтижесінде 33 жастағы Сатиш пен 27 жастағы Харини нәрестені сатып алған.

Аталған факті бойынша бала саудасына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Полиция биологиялық анасын, баланы сатып алған ерлі-зайыптыларды және мәмілеге қатысқан өзге де тұлғаларды қоса алғанда, жалпы алты адамды қамауға алды.

Бұған дейін Үндістанда элиталық тұрғын үй иелері әйелді бірнеше жыл бойы құлдықта ұстағаны туралы хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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