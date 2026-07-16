ІІМ ауқымды рақымшылықтың алғашқы қорытындыларын жариялады
Ведомствоның еске салуынша, Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясының қабылдануына орай жарияланған рақымшылық туралы заңға Мемлекет басшысы қол қойған болатын.
Бұл – адамгершілік пен ізгілікті негізге алған маңызды шешім. Сонымен қатар амнистия қоғамның қауіпсіздігіне қауіп төндірмейтін және азаматтардың құқықтарына нұқсан келтірмейтін жағдайларда ғана қолданылады. Тәуелсіз Қазақстан тарихында алғаш рет әкімшілік амнистия өткізілді. Оның аясында заңда көрсетілген баптар бойынша азаматтар әкімшілік айыппұл төлеуден босатылды. ҚР ІІМ
Ішкі істер органдарының бағыты бойынша амнистия шамамен 590 мың азаматқа қатысты қолданылды. Нәтижесінде оларға қатысты 1,3 миллионнан астам әкімшілік өндіріп алу тоқтатылып, жалпы сомасы 22 миллиард теңгеден асатын айыппұлдар есептен шығарылды.
"Амнистия – бір реттік ізгілік шарасы. Ол болашақта жасалатын құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктен босатпайды. Егер азамат қайтадан құқық бұзса, ол заң талаптарына сәйкес толық жауапкершілікке тартылады. Ішкі істер министрлігі азаматтарды заң талаптарын сақтауға, өзгелердің құқықтарын құрметтеуге шақырады. Құқық бұзушылық жасамау – жауапкершіліктен сақтанудың ең дұрыс жолы. Ал "Заң және тәртіп" қағидатын сақтау – қауіпсіз әрі әділетті қоғамның басты негізі", — деді ҚР ІІМ ӘПК төрағасы Мұрат Қабденов.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 1 шілдеде Қазақстандағы ауқымды рақымшылық туралы заңға қол қойған болатын.
ІІМ мәліметінше, рақымшылық туралы заң – Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясының қабылдануына орай қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылық жасаған жекелеген тұлғаларға қатысты қабылданған ізгілік актісі.
Сондай-ақ ведомствоның хабарлауынша, Мемлекет басшысы қол қойған заңға сәйкес, Қазақстанда 1 миллион айыппұл кешіріліп, мыңдаған сотталған азамат жазадан босатылады.