#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
469.71
536.17
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
469.71
536.17
6.01
Қоғам

ІІМ ауқымды рақымшылықтың алғашқы қорытындыларын жариялады

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 12:48 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 16 шілдеде, Қазақстанның Ішкі істер министрлігі (ІІМ) рақымшылық туралы заңның жүзеге асырылу барысы жөнінде мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның еске салуынша, Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясының қабылдануына орай жарияланған рақымшылық туралы заңға Мемлекет басшысы қол қойған болатын.

Бұл – адамгершілік пен ізгілікті негізге алған маңызды шешім. Сонымен қатар амнистия қоғамның қауіпсіздігіне қауіп төндірмейтін және азаматтардың құқықтарына нұқсан келтірмейтін жағдайларда ғана қолданылады. Тәуелсіз Қазақстан тарихында алғаш рет әкімшілік амнистия өткізілді. Оның аясында заңда көрсетілген баптар бойынша азаматтар әкімшілік айыппұл төлеуден босатылды. ҚР ІІМ

Ішкі істер органдарының бағыты бойынша амнистия шамамен 590 мың азаматқа қатысты қолданылды. Нәтижесінде оларға қатысты 1,3 миллионнан астам әкімшілік өндіріп алу тоқтатылып, жалпы сомасы 22 миллиард теңгеден асатын айыппұлдар есептен шығарылды.

"Амнистия – бір реттік ізгілік шарасы. Ол болашақта жасалатын құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктен босатпайды. Егер азамат қайтадан құқық бұзса, ол заң талаптарына сәйкес толық жауапкершілікке тартылады. Ішкі істер министрлігі азаматтарды заң талаптарын сақтауға, өзгелердің құқықтарын құрметтеуге шақырады. Құқық бұзушылық жасамау – жауапкершіліктен сақтанудың ең дұрыс жолы. Ал "Заң және тәртіп" қағидатын сақтау – қауіпсіз әрі әділетті қоғамның басты негізі", — деді ҚР ІІМ ӘПК төрағасы Мұрат Қабденов.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 1 шілдеде Қазақстандағы ауқымды рақымшылық туралы заңға қол қойған болатын.

ІІМ мәліметінше, рақымшылық туралы заң – Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясының қабылдануына орай қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылық жасаған жекелеген тұлғаларға қатысты қабылданған ізгілік актісі.

Сондай-ақ ведомствоның хабарлауынша, Мемлекет басшысы қол қойған заңға сәйкес, Қазақстанда 1 миллион айыппұл кешіріліп, мыңдаған сотталған азамат жазадан босатылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК
16:17, 01 шілде 2026
Тарихи рақымшылық: Қазақстанда 1 миллион айыппұл кешіріліп, мыңдаған сотталған азамат босатылады
Қазақстан Ішкі істер министрлігі (ІІМ) 2026 жылғы 13 шілдеде ел тұрғындарына жаңа алаяқтық тәсілі туралы маңызды ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
09:04, 13 шілде 2026
ІІМ Telegram арнасындағы жаңа алаяқтық тәсілі туралы ескертті
Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
16:10, 01 шілде 2026
2026 жылғы ауқымды рақымшылық – Тоқаев заңға қол қойды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Руслан Ахметов
13:12, Бүгін
Лишь один балл решил судьбу финала ЧА между Русланом Ахметовым и узбекским боксёром
Тимур Тайбеков
12:51, Бүгін
Три нокдауна были зафиксированы в бою Тимура Тайбекова с узбеком в финале чемпионата Азии
Назначены судьи и арбитры VAR на матчи 18-го тура футбольной Премьер-лиги Казахстана
12:41, Бүгін
Назначены судьи и арбитры VAR на матчи 18-го тура КПЛ
Бибарыс Аширбай
12:24, Бүгін
Бибарыс Аширбай, пританцовывая, разгромом оформил "золото" чемпионата Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: