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Қоғам

"Заң мен тәртіп": Алматыда заңсыз сауда орындары жойылып жатыр

Супермаркет, продукты питания, продуктовый, минимаркет, продавщица, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 14:45 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматының Жетісу ауданында (Солтүстік айналма көшесінің бойында) заңсыз сауда орындарын жоюға бағытталған рейд өтті. Іс-шараны аудан әкімі аппараты прокуратура және полиция органдарымен бірлесіп ұйымдастырды.

Тексеру қорытындысы бойынша аумақтарды көріктендіру қағидаларын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 505-бабы бойынша 24 әкімшілік хаттама, сондай-ақ белгіленбеген орындарда сауда жасағаны үшін Кодекстің 204-бабы бойынша 15 әкімшілік хаттама рәсімделді.

Аталған шаралар қалалық ортаның тазалығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында "Заң мен тәртіп" қағидатын іске асыру аясында қолға алынған.

Бұған дейін тұрғындар "Байсат" және "Ялян" сауда орталықтарының маңында заңсыз сауданың көбеюіне бірнеше рет шағымданған. Жол бойын заңсыз сауда орны ретінде пайдалану көлік қозғалысын қиындатқан.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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