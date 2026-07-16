Қазақстанда демалыс күндері маңызды деректер базасының жұмысы уақытша тоқтатылады
Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің Автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитеті "Көлік деректер базасы" ақпараттық-талдау жүйесінің жұмысы уақытша тоқтатылатыны туралы ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның 2026 жылғы 16 шілдедегі мәліметінше, бұл жүйені жаңа деректерді өңдеу орталығына көшіруге байланысты.
"Осыған байланысты 2026 жылғы 17 шілде сағат 18:00-ден бастап 19 шілде шамамен сағат 23:00-ге дейін аталған жүйе, сондай-ақ онымен байланысты мемлекеттік қызметтер мен сервистер қолжетімсіз болады", – деп хабарлады ҚР Көлік министрлігінің баспасөз қызметі.
Комитет азаматтарға қажетті рұқсат құжаттарын алдын ала рәсімдеп, өтініштерді техникалық жұмыстар басталғанға дейін тапсырып, барлық рәсімдерді алдын ала аяқтауға кеңес берді.
Бұған дейін қазақстандықтарға VIN-кодтың не екені, оның не үшін қажет екені және оны қайдан табуға болатыны туралы егжей-тегжейлі ақпарат берілген болатын.
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