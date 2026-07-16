Қазақстандық сот мемлекеттік әнұран мәтініндегі "қате" туралы түсініктеме берді
Соттың баспасөз қызметі 2026 жылғы 16 шілдеде бұл мәліметтердің шындыққа сәйкес келмейтінін мәлімдеді.
Соттың мәліметінше, белгісіз адамдар жапсырылған "Р" және "Т" әріптерінің орнын әдейі ауыстырып, әнұран мәтінін бұрмалап, қате кеткендей жалған әсер қалдырған.
Аталған факті бойынша материалдар құқық қорғау органдарына жолданды. Енді олар оқиғаның барлық мән-жайын анықтап, оған қатысы бар адамдарды тауып, олардың әрекеттеріне құқықтық баға береді.
Сотта жалған ақпарат тарату, қоғамды жаңылыстыру және мемлекеттік рәміздерге құрметсіздік таныту Қазақстан заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғатыны атап өтілді.
Сөз соңында баспасөз қызметі азаматтарды тек ресми ақпарат көздеріне сенуге, ақпаратты таратпас бұрын тексеруге және расталмаған мәліметтерді жарияламауға шақырды.
Еске салайық, 2026 жылғы 29 маусымда Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі әлеуметтік желілерде тараған тағы бір жалған ақпаратты жоққа шығарған болатын. Онда Family Park демалыс және ойын-сауық саябағының аумағында тұрғын үй кешені немесе өзге де нысандар салынатыны туралы ақпарат тараған еді.