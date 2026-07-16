Жұмада қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, түнде облыстың шығысында, орталығында екпіні 15 м/с, күндіз облыстың оңтүстік-шығысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағандыда жоғары өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысында солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың шығысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың басым бөлігінде жоғары өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Талдықорғанда жоғары өрт қаупі сақталады.
Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, түнде облыстың шығысында, орталығында екпіні 15 м/с, күндіз облыстың оңтүстік-шығысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағандыда жоғары өрт қаупі сақталады.
Алматы облысында күндіз 35-39 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Алматы қ.: 17 шілдеде жоғары өрт қаупі сақталады. Қонаевта жоғары өрт қаупі сақталады.
Маңғыстау облысының солтүстігінде, батысында, орталығында жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында екпіні 15-20 м/с. Облыста жоғары өрт қаупі күтіледі. Ақтауда түнде және таңертең жаңбыр, найзағай күтіледі.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде жаңбыр, найзағай, бұршақ күтіледі. Батыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде кей уақыттарда екпіні 15-20 м/с. Күндіз 35 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Көкшетауда күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Павлодар облысының солтүстігінде, батысында жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ күтіледі. Батыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, батысында екпіні 15-20 м/с. Күндіз 35-37 градус қатты ыстық күтіледі. Облыста жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Павлодарда түнде жаңбыр, найзағай күтіледі. Батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысының таулы аудандарында солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с күтіледі. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Таразда жоғары өрт қаупі сақталады. Күндіз 40-42 градус қатты ыстық күтіледі.
Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде, шығысында жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, түнде облыстың оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с, күндіз екпіні 15-20, облыстың солтүстігінде, шығысында кей уақыттарда 23 м/с. Күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында 37 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың батысында, шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбеде кей уақыттарда жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20, кей уақыттарда 23 м/с.
Атырау облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Күндіз 35 градус қатты ыстық. Облыстың оңтүстік-шығысында, солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстік-батысында төтенше өрт қаупі күтіледі. Атырауда күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында жаңбыр, кей уақытта қатты жаңбыр, найзағай күтіледі, күндіз жаңбыр, найзағай, облыстың шығысында кей уақытта қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында 15-20, күндіз екпіні 23-28 м/с. Күндіз облыс бойынша 35-38 градус қатты ыстық күтіледі. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстік-батысында, оңтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Өскеменде жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, екпіні 15-20 м/с күтіледі. Күндіз 35 градус қатты ыстық күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Абай облысының батысында, солтүстігінде, орталығында жаңбыр, найзағай күтіледі, күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында, орталығында жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында 15-20, күндіз екпіні 23-28 м/с. Күндіз облыс бойынша 35-38 градус қатты ыстық күтіледі. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Семейде түнде және таңертең жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады екпіні 15-20 м/с. Күндіз 35-37 градус қатты ыстық күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Қызылорда облысының солтүстігінде жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз облыстың орталығында шаңды дауыл күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан соғады, күндіз облыстың орталығында күші 15-20 м/с күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылордада төтенше өрт қаупі сақталады.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде, шығысында жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман. Оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында 15-20 м/с. Күндіз облыстың оңтүстігінде 37 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қостанайда күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Солтүстік Қазақстан облысында жаңбыр, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде найзағай, бұршақ, облыстың оңтүстігінде дауыл күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Батыстан, оңтүстік-батыстан жел соғады, түнде облыстың оңтүстік-шығысында екпіні 15-20 м/с, күндіз 15-20, кей уақыттарда екпіні 23 м/с. Облыстың оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі күтіледі. Петропавлда күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ күтіледі. Түнде және таңертең тұман күтіледі. Батыстан, оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз күші 15-20 м/с.
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде жаңбыр, найзағай, күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Жел батыстан, оңтүстік-батыстан соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында, орталығында екпіні 15-20 м/с. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Оралда жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Жел батыстан, оңтүстік-батыстан соғады, екпіні 15-20 м/с.
Астанада жоғары өрт қаупі сақталады.