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Қоғам

Алматыда 17 шілдеден бастап №27 және №76 автобус бағыттарының қозғалыс сызбасы өзгереді

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 09:37 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 17 шілдеден бастап Алматыдағы екі автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді. Бұл туралы қалалық Көлік холдингі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандардың айтуынша, №27 және №76 автобус бағыттарының жүріс жолына өзгерістер енгізілді.

Белгілі болғандай, бұл шешім Төле би көшесін ұзарту жобасы аясында жүргізіліп жатқан құрылыс-монтаж жұмыстарына, сондай-ақ Әшімов көшесінен Алатау көшесіне дейінгі аймақта қозғалысқа уақытша шектеулер енгізілуіне байланысты қабылданған.

№27 автобус солтүстік бағытта: Алатау даңғылы – Райымбек даңғылы – әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: Райымбек даңғылы – кері бұрылу – Райымбек даңғылы – Алатау даңғылы – әрі қарай сызба бойынша.

№76 автобус шығыс бағытта: Алтын Орда көшесі – Алатау даңғылы – кері бұрылу – Алатау даңғылы – Райымбек даңғылы – әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: Райымбек даңғылы – кері бұрылу – Райымбек даңғылы – Алатау даңғылы – Алтын Орда көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

Бұған дейін Алматыда 15 шілдеден бастап бірден 15 автобус бағытының қозғалысы өзгеретіні хабарланған болатын, толық тізімді сілтемеге өту арқылы көре аласыз.

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