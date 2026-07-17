Алматыда 17 шілдеден бастап №27 және №76 автобус бағыттарының қозғалыс сызбасы өзгереді
Мамандардың айтуынша, №27 және №76 автобус бағыттарының жүріс жолына өзгерістер енгізілді.
Белгілі болғандай, бұл шешім Төле би көшесін ұзарту жобасы аясында жүргізіліп жатқан құрылыс-монтаж жұмыстарына, сондай-ақ Әшімов көшесінен Алатау көшесіне дейінгі аймақта қозғалысқа уақытша шектеулер енгізілуіне байланысты қабылданған.
№27 автобус солтүстік бағытта: Алатау даңғылы – Райымбек даңғылы – әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: Райымбек даңғылы – кері бұрылу – Райымбек даңғылы – Алатау даңғылы – әрі қарай сызба бойынша.
№76 автобус шығыс бағытта: Алтын Орда көшесі – Алатау даңғылы – кері бұрылу – Алатау даңғылы – Райымбек даңғылы – әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: Райымбек даңғылы – кері бұрылу – Райымбек даңғылы – Алатау даңғылы – Алтын Орда көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
Бұған дейін Алматыда 15 шілдеден бастап бірден 15 автобус бағытының қозғалысы өзгеретіні хабарланған болатын, толық тізімді сілтемеге өту арқылы көре аласыз.