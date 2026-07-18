Air Astana-дағы миллиардтық жымқыру: апелляция үкімді күшінде қалдырды
Бұл туралы Бас көлік прокуратурасы мәлімдеді.
Қылмыстық схеманы ұйымдастырушы 9 жылға, ал оның екі сыбайласы 8 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Сондай-ақ сотталғандардың бәрінің мүлкі тәркіленіп, оларға 5 жыл мерзімге коммерциялық ұйымдарда лауазымды қызметтерді атқаруға тыйым салынды.
Сот жәбірленуші тараптың 1 миллиард теңгеден астам сомаға берген азаматтық талап-арызын қанағаттандырды.
"Тәркіленген мүлік келтірілген шығынды өтеуге бағытталады. Апелляциялық инстанция қорғаушы тараптың уәждерін қарап шығып, үкімді өзгеріссіз, ал шағымдарды қанағаттандырусыз қалдырды", – делінген хабарламада.
Еске салайық, 2026 жылғы қаңтарда Алматының Алмалы аудандық сотыAir Astana компаниясындағы 1 миллиард теңгеден астам қаражатты жымқыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру ісі бойынша үкім шықты.
Сот үкімімен Исанов пен Абулханов кінәлі деп танылып, оларға мүлкін тәркілей отырып, 8 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
Ал Еркенұлы кінәлі деп танылып, оған мүлкін тәркілеу арқылы 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасы белгіленді.