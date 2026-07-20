Қарағандыда бейнебақылау көмегімен көлік ұрлаған күдіктілер ұсталды
Полицияға 60 жастағы қала тұрғыны жүгініп, кешке үйінің ауласына қойған автокөлігін таңертең орнынан таппағанын хабарлаған.
Хабарлама түскен бойда тәртіп сақшылары жедел-іздестіру іс-шараларын бастады. Оқиғаның мән-жайын анықтауда бейнебақылау камераларының жазбалары шешуші рөл атқарды.
Полицейлер бейнематериалдарды мұқият саралап, қылмыстың жасалған уақытын нақты белгілеп, күдіктілердің қозғалыс бағытын кезең-кезеңімен анықтады. Жүргізілген жедел жұмыстардың нәтижесінде автокөлік соңғы анықталған мекенжайдан табылды.
Көп ұзамай жедел уәкілдер күдіктілердің де ізіне шықты. Олар көрші көшеде тұратын 19 жастағы жігіт пен оның досы болып шықты. Ұсталған азаматтар өз кінәларын мойындап, тиісті жауаптарын берді.
Қазіргі уақытта аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.