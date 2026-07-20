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Қоғам

Қазақстанда биологиялық белсенді қоспаларды таңбалау құны 1 қыркүйектен бастап өзгереді

Маркировка товаров, маркировка товара, штрихкод, штрихкоды, код товара, серийный номер, код проверки, сканер для маркировки, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 13:44 Фото: Zakon.kz
Денсаулық сақтау министрінің 2026 жылғы 10 шілдедегі бұйрығымен биологиялық белсенді қоспаларды (ББҚ) таңбалау кезінде қолданылатын бақылау (сәйкестендіру) белгісі мен сәйкестендіру құралының шекті құны бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, биологиялық белсенді қоспаларды таңбалауға арналған бір бақылау (сәйкестендіру) белгісінің шекті құны қосылған құн салығынсыз 2,68 теңге болып белгіленді.

Бұйрық 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда биологиялық белсенді қоспаларды таңбалау қағидаларының жобасы әзірленгені хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
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