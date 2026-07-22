#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
469.59
536.22
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
469.59
536.22
5.96
Қоғам

Қазақстанда жыл басынан бері 250 мыңға жуық адам жұмысқа орналасты

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 10:02 Фото: unsplash
Қазақстанда 2026 жылдың басынан бері 249 598 адам жұмысқа орналасты. Бұл туралы Zakon.kz сайтына Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.

2026 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша жұмысқа орналасқандардың 96 415-і тұрақты жұмысқа қабылданған.

"Жыл басынан бері 96 415 қазақстандық тұрақты жұмысқа орналасты. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда тұрақты жұмыс орындарына орналасқан азаматтар саны 30 мыңнан астам адамға артты", – деп мәлімдеді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі.

Бүгінде жұмысқа орналасқандардың үштен екісіне жуығы тұрақты жұмыспен қамтылып, тұрақты табыс пен әлеуметтік кепілдіктерге ие болған.

Сонымен қатар еңбек нарығының құрылымы да өзгеріп келеді.

Бұрын жұмысқа орналасудың едәуір бөлігі уақытша жұмыс орындарына тиесілі болса, қазір басымдық ұзақ мерзімді жұмыспен қамтуға ауысуда. Уақытша жұмысқа орналасқандар саны 115 960 адамнан 76 953 адамға дейін азайған. Бұл халықты жұмыспен қамтудың неғұрлым тұрақты моделіне көшіп жатқанын көрсетеді.

Сондай-ақ 2026 жылдың бірінші тоқсанының қорытындысы бойынша жұмыспен қамтылғандар саны 9 млн 392 мың адамға жеткен. Ал жалдамалы қызметкерлер саны шамамен 150 мың адамға артқан.

Елімізде жұмыссыздық деңгейі 4,5%, ал жастар арасындағы жұмыссыздық 3% деңгейінде сақталып отыр.

Еске салайық, бұған дейін Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек Үкімет отырысында автомобиль өнеркәсібі үшін 31 жаңа мамандық әзірленгенін, сондай-ақ 22 қолданыстағы мамандықты жаңғырту жоспарланып отырғанын мәлімдеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Беркут, беркутчи, национальные праздники, национальный праздник, Наурыз
11:53, Бүгін
"Құсбегілік" ұлттық аңшылық құрамасының мүшесінен Қызыл кітапқа енген 35 құс тәркіленді
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
10:51, 17 наурыз 2026
Қазақстанда бизнеске 1,7 млн теңгеге дейінгі 9 мың грант беріледі
Жыл басынан бері қанша қазақстандық жұмыссыз қалды
13:30, 13 қараша 2023
Жыл басынан бері қанша қазақстандық жұмыссыз қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Карлос Ульберг
12:31, Бүгін
UFC может ввести временный пояс в полутяжёлом весе
Мужская сборная Казахстана по волейболу
12:14, Бүгін
Сборная Казахстана по волейболу с победы начала выступление на чемпионате Центральной Азии
Колби и Белал
11:56, Бүгін
Ковингтон будет защищать титул лиги RAF против Мухаммада
Российское СМИ сделало прогноз на матч &quot;Омония&quot; - &quot;Кайрат&quot; в ЛЧ
11:48, Бүгін
"Кайрат" не проиграет "Омонии" в Лиге чемпионов УЕФА - мнение из России
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: