"Қазгидромет" Ақтөбе мен Атырау тұрғындарына ескерту жасады
Гидрометеорологиялық орталықтың сайтында жарияланған ақпаратқа сәйкес:
"2026 жылғы 23 шілдеде Ақтөбе қаласында, ал түнде Атырауда қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі".
Қолайсыз метеорологиялық жағдай – атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды, ластаушы заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың, атап айтқанда желсіз ауа райы, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсияның үйлесуі.
Мұндай жағдайда қала тұрғындарына ашық ауада, әсіресе автожолдар мен басқа да ластаушы көздердің маңында жүру уақытын қысқарту ұсынылады.
Өкпенің созылмалы ауруларымен, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулармен ауыратын адамдарға далаға шыққанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүру қажет.
Айта кетейік, бір күн бұрын, 22 шілдеде де Қазақстанның осы екі ірі қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдай тіркелген еді: күндіз Ақтөбеде, түнде Атырауда.