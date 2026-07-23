#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
467.65
533.26
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
467.65
533.26
5.96
Қоғам

Медеу – Тұйықсу автожолында қозғалыс уақытша шектеледі

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 13:03 Фото: pexels
2026 жылы 24 шілде мен 30 қараша аралығында Медеу – Тұйықсу автожолында инженерлік инфрақұрылымды жаңғыртуға бағытталған жоспарлы жұмыстар жүргізіледі.

Бұл жұмыстар инженерлік желілердің сенімділігін арттыруға және Шымбұлақ шатқалында орналасқан нысандардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған.

Осыған байланысты аталған кезеңде Медеу – Тұйықсу автожолында көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Бұл шаралар жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, арнайы техниканың кедергісіз жұмыс істеуі және жөндеу жұмыстарын белгіленген мерзімде аяқтау үшін қажет.

Соған қарамастан, Шымбұлақ шатқалындағы туристік нысандар қалыпты режимде жұмысын жалғастырады. Жол төтенше жағдайлар және апаттық қызметтердің көліктеріне, шатқал тұрғындарына, сондай-ақ арнайы техникаға ашық болады.

Жаяу туристер үшін шатқал мен туристік нысандарға кіру мүмкіндігі сақталады. Балама бағыт ретінде Студенттер соқпағын пайдалану ұсынылады. Бағыт "Медеу" бөгеті жанындағы №12 және №21 автобус бағыттарының соңғы аялдамасынан басталып, бөгеттің төменгі жағымен өтіп, "Горельник" визит орталығына дейін жалғасады.

Топырақты соқпақпен өтетін бағытта еңіс жерлер де бар. Осыған байланысты туристердің ыңғайлы спорттық немесе треккингке арналған аяқ кигені жөн.

Қала тұрғындары мен қонақтарынан сапарын алдын ала жоспарлап, уақытша шектеуді ескеруді, жол белгілерінің талаптарын сақтап, реттеуші қызметкерлердің нұсқауын орындауды сұраймыз.

Уақытша қолайсыздық үшін кешірім сұраймыз және түсіністік танытқандарыңызға алғыс білдіреміз. Қосымша ақпарат алу үшін info@visitalmaty.kz электрондық поштасына хабарласуға болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
15:11, 11 шілде 2025
Алматыда Орманов көшесінің бір бөлігінде қозғалыс уақытша шектеледі
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
15:40, 30 мамыр 2025
Алматының екі ауданында көлік қозғалысы уақытша шектеледі
Жол жабылады, Астана, Баршын, Мұқанов, Тілендиев, айналма жол, 27 маусым, 1 шілде
14:54, 27 маусым 2026
Астанада екі көшеде көлік қозғалысы ішінара шектеледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ник Кирьос
14:43, Бүгін
"Сразу в двух видах спорта": Кирьос рассказал, чем займётся после завершения карьеры
Куат Хамитов
14:30, Бүгін
Куат Хамитов попросил Кремлёва организовать схватку с Тони Фергюсоном на RAF в Москве
Сборная Казахстана по ЦП-футболу сотворила историческое достижение
14:15, Бүгін
Сборная Казахстана по ЦП-футболу сотворила историческое достижение
Стали известны соперники мужской и женской сборных Казахстана по волейболу на Азиаде-2026
13:58, Бүгін
Стали известны соперники мужской и женской сборных Казахстана по волейболу на Азиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: